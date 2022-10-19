Події

18:12 19.10.2022

Некоректно вдавати, що ви не знаєте про атаки російських дронів на Київ - МЗС України у відповідь Китаю

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Некоректно вдавати, що ви не знаєте про атаки російських дронів на Київ - МЗС України у відповідь Китаю

Удавати, що нічого не відбувається, коли про це говорить увесь світ, некоректно, заявив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко, коментуючи слова речника МЗС Китаю Ван Веньбіня про те, що йому нічого не відомо про атаку російських дронів на Київ.

"Удавати, що нічого не відбувається, коли про це говорить увесь світ, некоректно. Ми чекаємо на активнішу роль Китаю як постійного члена Ради Безпеки ООН. Не може бути компромісів чи політичних нюансів, коли йдеться про засудження варварських злочинів проти цивільного населення", - написав Ніколенко у фейсбуці у середу.

Він звернув увагу на те, що посол Китаю перебуває в Україні.

"Мені важко уявити, що посол Китаю, який перебуває в Україні, не інформує свій уряд про атаки на українську столицю. Наше посольство в Пекіні також регулярно надсилає до китайського зовнішньополітичного відомства інформацію про злочини Росії в Україні", - зазначив Ніколенко.

Теги: #китай #мзс #дрони

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