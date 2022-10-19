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17:43 19.10.2022

Ситуація з опаленням у деокупованих Куп'янську та Ізюмі складна: окупанти вкрали обладнання для котелень - Синєгубов

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Ситуація з опаленням у деокупованих Куп'янську та Ізюмі складна: окупанти вкрали обладнання для котелень - Синєгубов

У Харківській області розпочався опалювальний сезон, в облцентрі опалюють об'єкти соцсфери, у Чугуєві – райлікарню, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"У Харкові вже подано тепло в лікарні та інші соціальні об'єкти. Коли середньодобова температура буде нижче +8, подамо тепло до житлових будинків Харкова. Також все готово до подачі тепла в Чугуєві та Вовчанську. В Чугуєві опалюємо районну лікарню, розраховуємо, що Чугуїв буде забезпечено теплопостачанням на 100%", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

За його словами, у Вовчанську відновлено газопостачання, готові до роботи всі котельні. У разі відсутності газу вони працюватимуть на альтернативному пальному.

Синєгубов також відзначив труднощі із запуском тепла у нещодавно звільнених Куп'янську та Ізюмі.

"Тривають роботи у Куп’янську та Ізюмі. Ситуація з опаленням в цих містах складна, окупанти викрали велику кількість обладнання для котелень, зруйнували інфраструктуру", - написав Синєгубов.

Він запевнив, що вживаються заходи щодо захисту об'єктів критичної інфраструктури у разі нових ворожих атак.

"Ми готові і до можливих нових ударів ворога. Вживаємо заходів, щоб захистити підстанції та трансформатори. Напрацьована аварійна схема на випадок відключення окремих котелень. Закупили усе необхідне на випадок аварій для тимчасових обігрівів. Це буде складна зима, але працюємо 24/7, щоб максимально забезпечити людей теплом", - написав Синєгубов.

Теги: #опалення #харківська_область

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