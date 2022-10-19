Над Україною збито 4 із 6 випущених окупантами крилатих ракет та 10 "Шахідів" - Повітряні сили

Чотири випущені російськими окупантами крилаті ракети і десять дронів-камікадзе Shahed-136 було збито в небі над Україною вдень у четвер, повідомляється в телеграм-каналі Повітряних сил Збройних сил України.

"О 12:05 19 жовтня ворог атакував Україну з північно-східного напрямку стратегічною авіацією. З бомбардувальників-ракетоносців - Ту-95 та Ту-160 випущено шість крилатих ракет Х-101/Х-555. Одна ракета знищена винищувальною авіацією, одна зенітно-ракетним підрозділом у зоні відповідальності Повітряного командування "Центр" на Київщині та Вінницькій області. Ще дві ракети - збиті протиповітряною обороною Сухопутних військ на Чернігівщині", - йдеться у повідомленні.

Одночасно з ракетним обстрілом окупанти атакували Україну безпілотниками-камікадзе Shahed-136 із північного напрямку, зокрема з території Білорусі. "Станом на 15:30 десять баражуючих боєприпасів були знищені протиповітряною обороною Повітряних сил повітряного командування "Центр", - розповіли у Повітряних силах ЗСУ.