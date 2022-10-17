Події

22:03 17.10.2022

Уповноважений з прав людини Ради Лубінець зустрівся з омбудсменом РФ

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Уповноважений з прав людини Ради Лубінець зустрівся з омбудсменом РФ

з прав людини Верховної Ради України Дмитро Лубінець зустрівся з омбудсменом РФ Тетяною Москальковою.

"Під час обміну полоненими вперше зустрівся з омбудсменом РФ Тетяною Москальковою. Необхідність переговорів – гуманітарна сфера. Зокрема, йшлося про необхідність активізувати репатріацію військовополонених та звільнення цивільних заручників", - написав він у понеділок у телеграм-каналі.

"Ми обговорили: необхідність відвідування колонії в Оленівці стороною України, Росії та, у разі потреби, за участю третьої сторони, необхідність двосторонньої взаємодії у багатьох питаннях щодо цивільних осіб; напрацювати шляхи відвідування військовополонених, огляд місць їх утримання, як на території підконтрольної РФ, так і в Україні; надання можливості військовополоненим дзвонити рідним; ретельні пошуки безвісти зниклих; об'єднання сімей, коли діти та батьки опинилися на різних територіях; відновлення документів для біженців тощо", - написав також він.

Після завершення зустрічі, зазначив він, домовилися надіслати офіційні листи для реалізації обумовлених завдань, які передбачають захист прав людини. "Сподіваюся, що реалізація обумовлених пропозицій стане кроком для допомоги нашим громадянам!" – зазначив Лубінець.

 

 

 

Теги: #росія #зустріч #омбудсмени

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