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14:34 16.10.2022

ГУР: Україна гарантує $100 тис. за передачу Києву воєнного злочинця Гіркіна

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ГУР: Україна гарантує $100 тис. за передачу Києву воєнного злочинця Гіркіна

 Головне управління розвідки Міністерства оборони України гарантує виплату $100 тисяч за передачу воєнного злочинця Ігоря Гіркіна (Стрєлкова) в український полон, повідомляє пресслужба ГУР.

"Відомо, що один із найвідоміших російських терористів вирішив поновити свою участь у війні проти нашої держави. Ігор Гіркін (Стрілков) – російський терорист, колишній так званий міністр оборони "ДНР". Наразі СБУ та Генеральна прокуратура порушили проти Гіркіна низку справ за терористичну діяльність, тортури, вбивства та порушення державного суверенітету", - йдеться в повідомленні.

У ньому уточнюється, що Нідерланди також оголосили Гіркіна в міжнародний розшук у справі про збиття цивільного Boeing 777 рейсу MH17.

"Інформацію передавати за номером: +380 93 117 5809 – зв'язок через Viber, WhatsApp, Telegram, Signal", - підсумували в управлінні.

 

Теги: #гіркін #гур_міноборони

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