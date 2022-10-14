В Україні понад 5 тис. місць компактного поселення для переселенців - Мінреінтеграції

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій заявляє, що на сьогодні в Україні 5 670 місць компактного проживання для переселенців прихистили близько 1 мільйона громадян.

"Загалом у нашій країні через війну понад 7 мільйонів українців стали внутрішньо переміщеними особами. З них понад 1 мільйон – це діти. Лідер за кількістю внутрішніх переселенців – східний регіон. У Дніпропетровській, Харківській, Запорізькій областях перебуває 1,9 мільйона ВПО", - йдеться в повідомленні пресслужби міністерства.

Зазначено, що 1,7 млн осіб обрали місцем тимчасового проживання захід України: Львівську, Івано-Франківську, Чернівецьку, Закарпатську, Тернопільську, Хмельницьку, Рівненську та Волинську області.

Згідно з повідомленням, північний регіон (Київська, Житомирська, Чернігівська, Сумська області) прийняв 1,6 млн переселенців; центральний (Вінниччина, Черкащина, Кіровоградщина, Полтавщина) – 1 млн; південний (Одеса, Миколаїв) – 0,7 млн вимушених переселенців.

"На сьогодні триває евакуація зі щойно звільнених від окупантів місць та з особливо небезпечних регіонів", - нагадали у відомстві.