Події

11:01 14.10.2022

Зеленський у День захисників і захисниць України вшанував пам'ять загиблих воїнів

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Президент України Володимир Зеленський у День захисників і захисниць, який відзначають 14 жовтня, вшанував пам'ять воїнів, які загинули, захищаючи рідну землю, повідомляє пресслужба глави держави.

На Михайлівській площі у Києві у присутності почесної варти до Стіни пам'яті полеглих захисників України у російсько-українській війні було встановлено вінок із квітами від українського народу.

Президент та присутні вшанували пам'ять загиблих воїнів хвилиною мовчання.

Теги: #день_захисника #зеленський

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