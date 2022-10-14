Зеленський у День захисників і захисниць України вшанував пам'ять загиблих воїнів

Президент України Володимир Зеленський у День захисників і захисниць, який відзначають 14 жовтня, вшанував пам'ять воїнів, які загинули, захищаючи рідну землю, повідомляє пресслужба глави держави.

На Михайлівській площі у Києві у присутності почесної варти до Стіни пам'яті полеглих захисників України у російсько-українській війні було встановлено вінок із квітами від українського народу.

Президент та присутні вшанували пам'ять загиблих воїнів хвилиною мовчання.