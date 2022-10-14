Події

10:46 14.10.2022

"Укрзалізниця" відновила залізничне сполучення з Краматорськом

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"Укрзалізниця" відновила залізничне сполучення з Краматорськом

АТ "Укрзалізниця" (УЗ) відновило залізничне сполучення з Краматорськом (Донецька обл.), куди поїзди не курсували з початку квітня, повідомила пресслужба УЗ у п'ятницю.

"Поїзд вирушатиме з Києва щодня о 06:52 і прибуватиме до Краматорська о 14:03. У зворотному напрямку поїзд вирушатиме о 14:35 і прибуватиме до Києва о 21:13", - повідомила УЗ.

Крім того, поїзд робитиме зупинки на станціях Дарниця, Лубни, Миргород, Полтава, Красноград, Лозова та Слов'янськ.

Як повідомлялося, нещодавно поїзди почали курсувати до деокупованих Балаклії, Дергачів, Чугуєва та Ізюму у Харківській області.

Теги: #укрзалізниця #краматорськ

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