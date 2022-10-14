Події

07:07 14.10.2022

Мобілізованих росіян використовують як гарматне м'ясо, але вони створюють тиск на наших захисників

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Мобілізованих росіян використовують як гарматне м'ясо, але вони створюють тиск на наших захисників

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що використання мобілізованих росіян генералами як гарматного м'яса дає змогу створити тиск на Збройні сили України.

"Зараз Росія закидає на фронт тисячі цих своїх мобілізованих. Вони не мають суттєвої військової підготовки, але їхньому командуванню це і не потрібно взагалі. Вони розраховують, що мобілізовані росіяни зможуть вижити на війні хоча б кілька тижнів, потім загинуть, потім на фронт доставлять нових", - сказав він у відеозверненні у четвер.

Але за цей час, сказав він, "таке використання російськими генералами своїх людей як гарматного м'яса дозволяє створити додатковий тиск на наших оборонців. Це відчутний тиск. І я вдячний усім нашим воїнам, які його витримують".

"Вдячний і партнерам, які розуміють, що в таких умовах ми потребуємо збільшення оборонної допомоги", - зазначив президент.

"Я дякую всім, хто воює, працює і допомагає, захищаючи Україну! Завтра обов'язково відзначимо – кожен на своєму місці – один із найважливіших наших днів. Покрову, День захисників і захисниць України. Свято усіх наших воїнів – від древності до сьогодення, від козаків до повстанців, від усіх них до бійців сучасної армії", - заявив він.

Теги: #мобілізація #росіяни #зеленський

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