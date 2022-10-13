Події

16:39 13.10.2022

МВС Фінляндії запросило 139 млн євро на будівництво огорожі на кордоні з РФ у 2023 р.

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МВС Фінляндії запросило 139 млн євро на будівництво огорожі на кордоні з РФ у 2023 р.

Міністерство внутрішніх справ Фінляндії надіслало запит на виділення 139 млн євро наступного року для будівництва часткового огородження кордону з РФ.

"Фінансування призначене для спорудження більш масштабної огорожі після завершення пілотного проєкту. Крім самої огорожі, за рахунок цих коштів буде збудовано дорожні шляхи, здійснено технологію контролю, буде викуплено землі під будівництво", - повідомила в четвер глава МВС Кріста Мікконен (Krista Mikkonen).

На пілотний проєкт у додатковому бюджеті цього року виділять 6 млн євро, вони підуть на огорожі на південному сході країни, де рух через кордон найбільш жвавий.

3 жовтня прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марін (Sanna Marin) підтримала пропозицію департаменту прикордонної охорони щодо будівництва огорожі на східному кордоні, заявивши про бажання заручитися широкою підтримкою політичних сил, зокрема опозиційних, щодо фінансування будівництва. З цією метою прем’єр призначила на 18 жовтня нараду лідерів усіх парламентських партій.

Прикордонна служба запропонувала побудувати огорожу у найважливіших точках кордону з РФ, передусім поблизу прикордонних переходів.

Фінляндія має сухопутний кордон із РФ завдовжки близько 1300 км. За даними прикордонної служби, довжина огорожі становитиме 260 км.

"Це буде не швидкий процес, буде потрібно кілька років. Ось чому важливе одноголосне рішення", - заявила Марін.

Теги: #рф #кордон #фінляндія

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