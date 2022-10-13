Події

16:24 13.10.2022

У рамках чергового обміну полоненими з РФ вдалося звільнити ще 20 людей

1 хв читати
У рамках чергового обміну полоненими з РФ вдалося звільнити ще 20 людей

У рамках чергового обміну полоненими з РФ вдалося звільнити ще 20 осіб, серед них 14 військовослужбовців Збройних сил, 4 бійці територіальної оборони, один службовець Національної гвардії та один військовослужбовець Військово-Морських сил, повідомив глава Офісу президента.

"Наші повертаються додому… Вдалося звільнити з полону 20 людей. Це 20 історій українських героїв, 14 – воїнів ЗСУ, 4 – бійців ТРО, одного нацгвардійця та військовослужбовця ВМС", – написав Єрмак у своєму телеграм-каналі.

За його словами, серед звільнених із полону є люди, яких росіяни утримували в колонії в Оленівці (Донецька обл.), а також на тимчасово окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей.

Наразі вони проходять медичний огляд.

"Усі щасливі бути на рідній землі. Їх дуже чекали вдома. Ми повернемо всіх. Інакше не буде", - додав Єрмак. 

Теги: #обмін_полоненими

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:58 11.10.2022
Відбувся обмін полоненими, вдалося звільнити 32 українських воїнів та повернути тіло ізраїльтянина

Відбувся обмін полоненими, вдалося звільнити 32 українських воїнів та повернути тіло ізраїльтянина

20:27 29.09.2022
Папа Римський заявив, що сприяв останньому масштабному обміну військовополоненими

Папа Римський заявив, що сприяв останньому масштабному обміну військовополоненими

14:21 29.09.2022
У рамках чергового обміну полонених в Україну повернулися четверо морських піхотинців і двоє цивільних - Єрмак

У рамках чергового обміну полонених в Україну повернулися четверо морських піхотинців і двоє цивільних - Єрмак

18:16 28.04.2022
Відбувся новий обмін полоненими, звільнили з російського полону 45 наших людей - Верещук

Відбувся новий обмін полоненими, звільнили з російського полону 45 наших людей - Верещук

08:59 15.04.2022
У Херсонській області відбувся обмін чотирьох полонених росіян на п’ятьох українських військових

У Херсонській області відбувся обмін чотирьох полонених росіян на п’ятьох українських військових

07:10 14.04.2022
Тривають переговори про обмін 169 нацгвардійців, які потрапили в полон на ЧАЕС

Тривають переговори про обмін 169 нацгвардійців, які потрапили в полон на ЧАЕС

08:22 13.04.2022
Аваков запропонував обміняти Медведчука на коридор для виходу цивільних та військових із Маріуполя

Аваков запропонував обміняти Медведчука на коридор для виходу цивільних та військових із Маріуполя

08:20 13.04.2022
На Сумщину повернулася подружня пара, звільнена з полону російських окупантів

На Сумщину повернулася подружня пара, звільнена з полону російських окупантів

14:35 06.04.2022
Верещук: Російська сторона ставить умову обміну полоненими: військових – на військових, цивільних – на цивільних

Верещук: Російська сторона ставить умову обміну полоненими: військових – на військових, цивільних – на цивільних

07:50 14.09.2020
Єрмак сподівається, що вже на найближчому засіданні ТКГ буде обговорюватися дата взаємного звільнення утримуваних осіб на Донбасі

Єрмак сподівається, що вже на найближчому засіданні ТКГ буде обговорюватися дата взаємного звільнення утримуваних осіб на Донбасі

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

"Щит європейського неба" створюватимуть через спільні закупівлі 14 країнами НАТО засобів ППО та ПРО

iPhone-дипломатія допомагала мені дуже сильно в перші дні війни - Зеленський

У командуванні ПС ЗСУ підтвердили падіння українського літака Су-24М на Полтавщині

Росія може завдати удару по українській ГТС і зажадати включити "Північний потік-2" - Зеленський

Путін застосує ядерну зброю лише тоді, коли добре знатиме, що для нього не буде жодних наслідків, - Зеленський

ОСТАННЄ

Зеленський про резолюцію ПАРЄ щодо визнання РФ терористичним режимом: Це потужний сигнал світовій спільноті та Росії, що покарання за злочини неминуче

"Щит європейського неба" створюватимуть через спільні закупівлі 14 країнами НАТО засобів ППО та ПРО

iPhone-дипломатія допомагала мені дуже сильно в перші дні війни - Зеленський

Румунія приєдналася до Спільної слідчої групи з розслідування тяжких міжнародних злочинів в Україні

ДБР з'ясовує причини падіння військового літака на Вінниччині

Повідомлено про підозру жителю Херсону, який очолив незаконно створену філію російського банку

Кулеба: Резолюція ГА ООН показала, що Україну підтримали не лише євроатлантичні союзники, а й більше країн Глобального Півдня

У командуванні ПС ЗСУ підтвердили падіння українського літака Су-24М на Полтавщині

ПАРЄ визнала режим Путіна в Росії терористичним

Росія може завдати удару по українській ГТС і зажадати включити "Північний потік-2" - Зеленський

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА