У рамках чергового обміну полоненими з РФ вдалося звільнити ще 20 людей

У рамках чергового обміну полоненими з РФ вдалося звільнити ще 20 осіб, серед них 14 військовослужбовців Збройних сил, 4 бійці територіальної оборони, один службовець Національної гвардії та один військовослужбовець Військово-Морських сил, повідомив глава Офісу президента.

"Наші повертаються додому… Вдалося звільнити з полону 20 людей. Це 20 історій українських героїв, 14 – воїнів ЗСУ, 4 – бійців ТРО, одного нацгвардійця та військовослужбовця ВМС", – написав Єрмак у своєму телеграм-каналі.

За його словами, серед звільнених із полону є люди, яких росіяни утримували в колонії в Оленівці (Донецька обл.), а також на тимчасово окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей.

Наразі вони проходять медичний огляд.

"Усі щасливі бути на рідній землі. Їх дуже чекали вдома. Ми повернемо всіх. Інакше не буде", - додав Єрмак.