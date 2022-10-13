Події

07:50 13.10.2022

На автошляхах з'являться нові ділянки, де поліція вимірюватиме швидкість за допомогою приладів TruCAM

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На автошляхах з'являться нові ділянки, де поліція вимірюватиме швидкість за допомогою приладів TruCAM

З четверга, 13 жовтня, на автомобільних дорогах України з'являться 9 нових ділянок, а також буде змінено 4 чинні ділянки, на яких патрульна поліція вимірюватиме швидкість руху за допомогою приладів TruCAM, повідомляє пресслужба Патрульної Поліції України.

"Ці місця визначалися на підставі проведеного аналізу аварійності на аварійно-небезпечних ділянках автошляхів та у місцях концентрації ДТП, що здійснюються через перевищення швидкості руху. Враховуючи військовий стан, контроль швидкості за допомогою 137 приладів TruCAM буде здійснюватися на 229 ділянках", - сказано в повідомленні, опублікованому в телеграм-каналі.

В областях, де тривають активні бойові дії (Донецька, Запорізька, Луганська, Миколаївська, Сумська, Харківська, Херсонська), а також пошкоджені ділянки автошляхів, тимчасово не здійснюється контроль за швидкісним режимом транспорту.

 

 

 

Теги: #дороги #швидкість #поліція

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