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19:22 12.10.2022

РФ використовує мобілізованих росіян для поповнення втрат своїх підрозділів, їм видаються старі шоломи та неефективні автомати АК-12 – Генштаб ЗСУ

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РФ використовує мобілізованих росіян для поповнення втрат своїх підрозділів, їм видаються старі шоломи та неефективні автомати АК-12 – Генштаб ЗСУ

Російські окупанти використовують мобілізованих громадян РФ для поповнення втрат підрозділів російської армії в Україні, повідомляє Генштаб ЗСУ.

"До п’ятисот мобілізованих військовослужбовців зі складу 205-ї окремої мотострілецької бригади 49 загальновійськової армії вибули в зону бойових дій для поповнення втрат противника на тимчасово захоплених територіях. Характерна ознаки так званого "молодого поповнення": засоби захисту, шоломи радянського зразка і автомати АК-12, що мають дуже негативний досвід застосування", - йдеться у повідомленні.

У ньому уточнюється, що АК-12 був створений концерном "Калашников" і представлений широкому загалу в січні 2012. Автомат був "принципово новий, але реалізований з використанням загальної схеми і технічних рішень колишніх АК".

"Досвід бойового застосування під час боїв в Україні виявився настільки негативним, що через лічені тижні реальної експлуатації було запропоновано фактично провести демодернізацію даного зразка зброї", - наголосили в Генштабі.

Там додають, що окупанти продовжують підготовку до 200 мобілізованих військовослужбовців на базі 3-ї гвардійської бригади спецпризначення. "У самій бригаді, після участі у війні проти України, кожен другий написав рапорти на звільнення або дострокове розірвання контракту", - підсумували у відомстві.

 

 

 

Теги: #війна #мобілізація #окупанти

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