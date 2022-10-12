Події

10:28 12.10.2022

Витік стався на польській ділянці трубопроводу "Дружба", що постачає нафту до Німеччини, працює одна з двох гілок

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Витік стався на польській ділянці трубопроводу "Дружба", що постачає нафту до Німеччини, працює одна з двох гілок

Системи автоматизації польського трубопровідного оператора Pern увечері 11 жовтня виявили витік нафти на одній із двох ниток західної ділянки трубопроводу "Дружба", приблизно за 70 км від Плоцька.

"Це гілка, через яку нафта надходить до Німеччини. Наразі причини події невідомі, пошкоджену ділянку трубопроводу відключено, друга нитка працює без змін", - повідомила компанія.

Інші елементи інфраструктури Pern, зокрема ділянка, якою до Німеччини транспортують нафту, доставлену танкерами, працюють у штатному режимі.

Теги: #нафта #польща #витік

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