Байден сумнівається в тому, що РФ застосує ядерну зброю в Україні

Президент США Джо Байден вважає, що Росія не піде на застосування ядерної зброї у війні з Україною.

"Я не думаю, що він (Путін - ІФ-У) це зробить", - сказав Байден в інтерв'ю телеканалу CNN у відповідь на питання, чи застосує російський лідер тактичну ядерну зброю.

"Я вважаю безвідповідальним з його боку говорити про це, що світовий лідер однієї з найбільших ядерних держав світу каже, що він може застосувати тактичну ядерну зброю в Україні", — додав Байден.

Байден сказав, що навіть погрози Путіна мають дестабілізаційний ефект, і попередив про потенційні помилки у судженнях, які можуть виникнути.

"Все, що я хотів сказати, це те, що це може призвести до просто жахливого результату", - сказав президент США. "І не тому, що хтось має намір перетворити це на світову війну або щось таке, а просто після того, як ви застосуєте ядерну зброю, помилки, які можна зробити, прорахунки, хто знає, що станеться".

"Він (Путін - ІФ-У), по суті, не може продовжувати безкарно говорити про застосування тактичної ядерної зброї, начебто це раціонально", - додав пізніше Байден. "Помилки трапляються. І може статися прорахунок, ніхто не може бути впевнений, що станеться і може закінчитися Армагеддоном", - сказав президент США

Байден відмовився розкрити, як виглядатиме відповідь США, якщо Путін виконає свої ядерні погрози. Але він сказав, що міністерство оборони заздалегідь розробило непередбачені обставини на випадок, якщо цей сценарій справдиться. "Я не вдаватимуся в подробиці. З мого боку було б безвідповідально говорити про те, що ми будемо або не будемо робити", — сказав Байден.