Події

07:54 12.10.2022

Rheinmetall поставить Чехії танки Leopard 2 та броньовані машини Büffel за процедурою обміну на озброєння для України

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На замовлення уряду Німеччини Rheinmetall поставить до Чехії бойові танки Leopard 2A4 та броньовані евакуаційні машини Büffel; чеські збройні сили зі свого боку нададуть військову техніку для підтримки України, повідомляють німецькі ЗМІ з посиланням на компанію Rheinmetall AG.

11 жовтня у Міністерстві оборони Чехії у Празі було підписано контракти між чеським та німецьким військовими відомствами та керівництвом Rheinmetall Business Unit Tactical Vehicles.

У вартість замовлення також входить боєкомплект та комплексний пакет послуг з навчання та постачання запасних частин.

Постачання передбачено з грудня 2022 р. до кінця 2023 р. Танки є відремонтованими Leopard 2A4 із запасів різних держав-користувачів, що належать Rheinmetall. Bergepanzer 3 Büffel побудований на переробленому шасі Leopard 2 і відповідає останньому слову техніки.

Процедура обміну розроблена федеральним урядом Німеччини для підтримки зусиль України проти російського вторгнення у співпраці з її європейськими сусідами та партнерами з НАТО. Партнери НАТО передають Україні велику техніку колишнього радянського виробництва, а натомість отримують наявні системи західного виробництва.

У серпні прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала і канцлер ФРН Олаф Шольц повідомили, що Прага передала Україні 72 танки радянського виробництва, а натомість отримає від Німеччини 15 танків Leopard.

 

 

 

Теги: #україна #техніка #зброя #німеччина #обмін

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