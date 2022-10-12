Події

07:05 12.10.2022

В Україну прибули німецькі системи ППО IRIS-T, очікуються американські "Nasams"

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В Україну прибули німецькі системи ППО IRIS-T, очікуються американські "Nasams"

В Україну прибули німецькі системи протиповітряної оборони (ППО) IRIS-T, очікується ще прибуття американських зенітних ракетних комплексів "Nasams", повідомив міністр оборони Олексій Резніков.

"В Україні почалася нова ера ППО. IRIS-T із Німеччини вже тут. Американські Nasams наближаються. Це лише початок. І нам потрібно більше. Немає сумнівів, що Росія є терористичною державою. Існує моральний обов'язок захищати небо над Україною, щоб урятувати наш народ", - написав він у мікроблозі Твіттер.

"І особиста подяка моєму колезі німецькому міністру оборони Крістін Ламбрехт за її партнерство та тверду відданість підтримці України. Ми виграємо", - додав Резніков.

Як повідомлялося, В Україну прибули ще чотири системи HIMARS у рамках військової допомоги США.

 

 

 

Теги: #сша #фрн #прибуття #ппо

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