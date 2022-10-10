У Дніпропетровській області було знеструмлено чотири шахти. Триває планове підняття гірників на поверхню

У Дніпропетровській області в результаті обстрілів росіян було знеструмлено чотири шахти, триває плановий підйом на поверхню 118 гірників, повідомив глава МВС України Денис Монастирський.

"У Дніпропетровській області було знеструмлено 4 шахти, де на момент знеструмлення перебували 854 гірники. Наразі там іще залишаються 118 осіб. Продовжиться плановий підйом на поверхню. Усі будуть живі-здорові, все буде добре", - сказав він в ефірі національного телемарафону в понеділок. увечері.

Глава МВС зазначив, що обстріли росіян у понеділок було здійснено у 12 регіонах. За його словами, зафіксовано 74 обстріли, 14 людей загинуло та 97 травмовано.

Крім того, Монастирський розповів, що рятувальники загасили 30 пожеж. "Залишаються знеструмленими понад 1300 населених пунктів", - зазначив він.