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21:23 10.10.2022

РФ використовувала балістичні, крилаті й керовані ракети, розвідувальні та ударні дрони для завдання ударів по Україні в понеділок

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РФ використовувала балістичні, крилаті й керовані ракети, розвідувальні та ударні дрони для завдання ударів по Україні в понеділок

Російські окупанти використовували балістичні, крилаті та керовані ракети, розвідувальні та ударні дрони для завдання ударів по Україні в понеділок, повідомив головнокомандувач Збройних сил України генерал Валерій Залужний.

"Противник застосував крилаті ракети повітряного, морського та наземного базування, балістичні ракети, зенітні керовані ракети, розвідувальні та ударні БПЛА типу Shahed-136", - написав Залужний у телеграмі.

Він уточнив, що сили та засоби протиповітряної оборони Повітряних сил, Сухопутних військ ЗСУ та зенітні розрахунки знищили більшість смертоносних ракет і боєприпасів.

"В умовах такої інтенсивності завдання ударів одночасно на всіх напрямках вони продемонстрували професійність і відданість справі", - наголосив головком.

Генерал також додав, що українські захисники змушені відбивати ці атаки, застосовуючи озброєння радянських часів, яке, до того ж, є в недостатній кількості.

 

 

 

Теги: #ракети #обстріли #зведення

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