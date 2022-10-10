РФ використовувала балістичні, крилаті й керовані ракети, розвідувальні та ударні дрони для завдання ударів по Україні в понеділок

Російські окупанти використовували балістичні, крилаті та керовані ракети, розвідувальні та ударні дрони для завдання ударів по Україні в понеділок, повідомив головнокомандувач Збройних сил України генерал Валерій Залужний.

"Противник застосував крилаті ракети повітряного, морського та наземного базування, балістичні ракети, зенітні керовані ракети, розвідувальні та ударні БПЛА типу Shahed-136", - написав Залужний у телеграмі.

Він уточнив, що сили та засоби протиповітряної оборони Повітряних сил, Сухопутних військ ЗСУ та зенітні розрахунки знищили більшість смертоносних ракет і боєприпасів.

"В умовах такої інтенсивності завдання ударів одночасно на всіх напрямках вони продемонстрували професійність і відданість справі", - наголосив головком.

Генерал також додав, що українські захисники змушені відбивати ці атаки, застосовуючи озброєння радянських часів, яке, до того ж, є в недостатній кількості.