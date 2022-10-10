Унаслідок ворожих ударів по Україні частково відсутнє електропостачання у 15 областях України

Унаслідок ракетних ударів окупантів у понеділок частково відсутнє електропостачання у 15 областях України, повідомляє ДСНС України.

"Внаслідок обстрілу 10 жовтня сталось влучання по об’єктах критичної інфраструктури у 12 областях та м. Києві, де виникло понад 30 пожеж. Частково порушено електропостачання у 15 областях: Львівська, Івано-Франківська, Чернівецька, Хмельницька, Житомирська, Вінницька, Київська, Кіровоградська, Миколаївська, Дніпропетровська, Запорізька, Полтавська, Харківська, Сумська, Тернопільська області та у м. Києві", - йдеться в повідомленні ДСНС у телеграм-каналі із зазначенням даних на 17:00 понеділка.

За інформацією ДСНС, до гасіння пожеж та аварійно-рятувальних робіт залучено понад 1 тис. осіб та майже 120 одиниць техніки ДСНС.

"Загинуло 11 осіб, травмовано – 89. Усього пошкоджено 117 об’єктів, з них 35 житлових будинків", - наголошується в повідомленні.