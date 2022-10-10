Події

18:18 10.10.2022

Унаслідок ворожих ударів по Україні частково відсутнє електропостачання у 15 областях України

1 хв читати
Унаслідок ворожих ударів по Україні частково відсутнє електропостачання у 15 областях України

Унаслідок ракетних ударів окупантів у понеділок частково відсутнє електропостачання у 15 областях України, повідомляє ДСНС України.

"Внаслідок обстрілу 10 жовтня сталось влучання по об’єктах критичної інфраструктури у 12 областях та м. Києві, де виникло понад 30 пожеж. Частково порушено електропостачання у 15 областях: Львівська, Івано-Франківська, Чернівецька, Хмельницька, Житомирська, Вінницька, Київська, Кіровоградська, Миколаївська, Дніпропетровська, Запорізька, Полтавська, Харківська, Сумська, Тернопільська області та у м. Києві", - йдеться в повідомленні ДСНС у телеграм-каналі із зазначенням даних на 17:00 понеділка.

За інформацією ДСНС, до гасіння пожеж та аварійно-рятувальних робіт залучено понад 1 тис. осіб та майже 120 одиниць техніки ДСНС.

"Загинуло 11 осіб, травмовано – 89. Усього пошкоджено 117 об’єктів, з них 35 житлових будинків", - наголошується в повідомленні.

Теги: #україна #електропостачання

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:29 10.10.2022
Електропостачання Харкова та області відновлено на 40-50%, відновлювальні роботи планується закінчити до кінця доби

Електропостачання Харкова та області відновлено на 40-50%, відновлювальні роботи планується закінчити до кінця доби

19:15 10.10.2022
Посольство США в Україні продовжує працювати

Посольство США в Україні продовжує працювати

18:53 10.10.2022
До кінця доби у Львові електропостачання буде відновлено на 90-95%

До кінця доби у Львові електропостачання буде відновлено на 90-95%

17:49 10.10.2022
На Сумщині виконують роботи з відновлення електропостачання, у регіоні без світла досі залишаються майже 190 тисяч абонентів

На Сумщині виконують роботи з відновлення електропостачання, у регіоні без світла досі залишаються майже 190 тисяч абонентів

17:47 10.10.2022
"Харківобленерго" просить мешканців облцентру максимально знизити енергоспоживання та не вмикати потужні електроприлади

"Харківобленерго" просить мешканців облцентру максимально знизити енергоспоживання та не вмикати потужні електроприлади

15:24 10.10.2022
У чотирьох областях відсутнє електропостачання, внаслідок ворожих обстрілів загинули 11 осіб, 64 травмовані - ДСНС

У чотирьох областях відсутнє електропостачання, внаслідок ворожих обстрілів загинули 11 осіб, 64 травмовані - ДСНС

15:08 10.10.2022
Відключення е/е у Києві та області триватиме близько двох годин – ДТЕК

Відключення е/е у Києві та області триватиме близько двох годин – ДТЕК

10:56 10.10.2022
Хмельницький тимчасово без електропостачання через російські обстріли – мер

Хмельницький тимчасово без електропостачання через російські обстріли – мер

20:26 09.10.2022
Це не просто війна, а злочин проти людства – президент Естонії про війну РФ проти України

Це не просто війна, а злочин проти людства – президент Естонії про війну РФ проти України

13:12 09.10.2022
У румунській Сучаві триває передання гумдопомоги Франції в рамках операції "Корабель для України" - К.Тимошенко

У румунській Сучаві триває передання гумдопомоги Франції в рамках операції "Корабель для України" - К.Тимошенко

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Від обстрілів окупантів у понеділок постраждали понад 20 українських населених пунктів

Зеленський подякував генсеку ООН за рішуче засудження російського масованого ракетного обстрілу України

Посольство США в Україні продовжує працювати

"Укрзалізниця" повідомляє про затримку руху 20 поїздів

Зеленський провів нараду щодо відновлення зв'язку та енергопостачання

ОСТАННЄ

Зеленський розраховує на продуктивну роботу єдиної команди уряду та НБУ

Після ракетної атаки на Дніпропетровську область до поліції звернулися 270 постраждалих

У Херсонській області обстрілами окупантів пошкоджено житлові будинки, ЛЕП і техніку, є поранені

Енергопостачання Харківської області відновлено, в облцентрі частково знеструмлено один район

Зеленський поінформував президента Анголи про терористичні ракетні обстріли України

Окупанти облаштовують військові госпіталі у дитячих лікарнях і розміщують військових у чинних школах

Окупанти атакують північні області та Київ дронами-камікадзе

Сили оборони завдали ударів по 6 місцях скупчення окупантів та їх техніки, відбито атаку на 5 напрямках

Від обстрілів окупантів у понеділок постраждали понад 20 українських населених пунктів

Садовий: Електропостачання у Львові відновлено на 35%

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА