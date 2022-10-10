Події

16:35 10.10.2022

Мер Миколаєва попередив про відключення вуличного освітлення та світлофорів у місті

1 хв читати
Мер Миколаєва попередив про відключення вуличного освітлення та світлофорів у місті

Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич повідомив, що у понеділок увечері у місті буде відключено вуличне освітлення та світлофори.

"Сьогодні вуличне освітлення в Миколаєві не вмикаємо. Також о 17:00 вимикаємо всі світлофори. Прошу водіїв дотримуватись правил дорожнього руху", - написав Сєнкевич у телеграмі.

Він зазначив, що після 17:00 у Миколаєві також буде скорочено кількість електротранспорту на вулицях міста. "Також прохання до всіх: обмежити споживання електроенергії", - підсумував він.

 

Теги: #миколаїв #енергопостачання #сєнкевич

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:10 10.10.2022
"Укренерго" запровадило графік аварійних відключень у Києві, Чернігові, Черкасах та відповідних областях, а також у Житомирі, просить обмежити електроспоживання ввечері

"Укренерго" запровадило графік аварійних відключень у Києві, Чернігові, Черкасах та відповідних областях, а також у Житомирі, просить обмежити електроспоживання ввечері

14:00 10.10.2022
Унаслідок ворожих ракетних обстрілів пошкоджено об'єкти енергопостачання в Києві та ще 8 областях, загинуло 9 осіб, 36 травмовано – ДСНС

Унаслідок ворожих ракетних обстрілів пошкоджено об'єкти енергопостачання в Києві та ще 8 областях, загинуло 9 осіб, 36 травмовано – ДСНС

13:46 10.10.2022
У Києві та області застосовують графіки аварійного відключення електропостачання – Кличко

У Києві та області застосовують графіки аварійного відключення електропостачання – Кличко

07:47 10.10.2022
Уночі ворог обстріляв Миколаїв 10 ракетами, попередньо жертв немає

Уночі ворог обстріляв Миколаїв 10 ракетами, попередньо жертв немає

10:06 07.10.2022
Окупанти атакували Миколаїв уночі іранськими дронами, обійшлося без жертв – голова обладміністрації

Окупанти атакували Миколаїв уночі іранськими дронами, обійшлося без жертв – голова обладміністрації

07:12 06.10.2022
ЗС України знищили шість БПЛА-камікадзе під час атаки на Одещину та Миколаїв

ЗС України знищили шість БПЛА-камікадзе під час атаки на Одещину та Миколаїв

09:23 05.10.2022
ППО збила всі шість дронів-камікадзе, які атакували Миколаївщину в ніч на середу, – ОВА

ППО збила всі шість дронів-камікадзе, які атакували Миколаївщину в ніч на середу, – ОВА

15:14 03.10.2022
Унаслідок негоди у Київській області знеструмлено 17 населених пунктів - ДСНС

Унаслідок негоди у Київській області знеструмлено 17 населених пунктів - ДСНС

11:05 02.10.2022
У Миколаєві внаслідок ворожого ракетного обстрілу загинуло двоє людей, постраждало семеро - голова ОВА Кім

У Миколаєві внаслідок ворожого ракетного обстрілу загинуло двоє людей, постраждало семеро - голова ОВА Кім

07:17 02.10.2022
У Миколаєві до 22:00 працюватиме вуличне освітлення

У Миколаєві до 22:00 працюватиме вуличне освітлення

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Червоний Хрест призупинив роботу в Україні з міркувань безпеки

Уранці в понеділок українська ППО знищила 56 цілей - Генштаб ЗСУ

Лідери Ради Європи: Рішуче засуджуємо атаки на українські міста. Росія має піти з території України

У чотирьох областях відсутнє електропостачання, внаслідок ворожих обстрілів загинули 11 осіб, 64 травмовані - ДСНС

Від ударів по Києву загинули 5 людей, постраждалих 51, госпіталізовано 42 - мер

ОСТАННЄ

Напади Росії на мирних жителів є воєнними злочинами - Мішель

Унаслідок ворожих атак в Україні у понеділок травмовано 87 осіб - голова Нацполіції

Червоний Хрест призупинив роботу в Україні з міркувань безпеки

Ситуація на українсько-білоруському кордоні контрольована - Подоляк

Уранці в понеділок українська ППО знищила 56 цілей - Генштаб ЗСУ

Прем'єр-міністр Нідерландів у розмові із Зеленським: Російські удари по мирних жителях - це не помста, це тероризм

Глава ЄК: Ми підтримуватимемо Україну стільки, скільки буде потрібно

Лідери Ради Європи: Рішуче засуджуємо атаки на українські міста. Росія має піти з території України

У чотирьох областях відсутнє електропостачання, внаслідок ворожих обстрілів загинули 11 осіб, 64 травмовані - ДСНС

Унаслідок ракетних ударів по Києву постраждала будівля, в якій розміщений візовий відділ посольства Німеччини - МЗС ФРН

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА