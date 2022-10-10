Мер Миколаєва попередив про відключення вуличного освітлення та світлофорів у місті

Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич повідомив, що у понеділок увечері у місті буде відключено вуличне освітлення та світлофори.

"Сьогодні вуличне освітлення в Миколаєві не вмикаємо. Також о 17:00 вимикаємо всі світлофори. Прошу водіїв дотримуватись правил дорожнього руху", - написав Сєнкевич у телеграмі.

Він зазначив, що після 17:00 у Миколаєві також буде скорочено кількість електротранспорту на вулицях міста. "Також прохання до всіх: обмежити споживання електроенергії", - підсумував він.