У румунській Сучаві триває передання гумдопомоги Франції в рамках операції "Корабель для України" - К.Тимошенко

Понад 1000 тонн допомоги від Франції, що прибула на кораблі, вже перебуває в румунському місті Сучава, повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

У телеграм-каналі він повідомив, що триває передання вантажу Україні.

"Ми отримали пожежно-рятувальні машини, швидкі, що дають змогу проводити обстеження в польових умовах, медичне обладнання, спорядження для рятувальників, продукти харчування", - зазначив Тимошенко.

"Крім того, Україна отримала понтонні мости протяжністю понад 200 метрів. Це дасть нам змогу відновити цивільну інфраструктуру, забезпечити з'єднання і перевезення, зокрема, на деокупованих територіях", - написав заступник голови ОП.

Він подякував французьким і румунським друзям за допомогу та підтримку.

Як повідомлялося, Франція відправила гумдопомогу в рамках операції "Корабель для України".