Троє людей загинуло і 14 було поранено в результаті обстрілів Донецької області за добу

Минулої доби в результаті обстрілів населених пунктів Донецької області загинуло 3 особи, ще 14 – було поранено, повідомляє голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"За 8 жовтня росіяни вбили 3 мирних мешканців Донбасу: 2 у Часовому Яру та 1 у Бахмуті. Ще 14 людей отримали поранення", - написав Кириленко в телеграм-каналі в неділю.

За його словами, наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.