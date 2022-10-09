Ракета SpaceX вивела на орбіту два супутники зв'язку компанії Intelsat

Ракета Falcon 9 в неділю успішно вивела на орбіту два телекомунікаційних супутники Galaxy 33 і 34 американського оператора Intelsat, повідомила компанія-розробник носія SpaceX.

Запуск із 40-го стартового комплексу на космодромі на мисі Канаверал у Флориді було здійснено у суботу о 19:05 за часом Східного узбережжя США (у неділю о 02:05 за Києвом).

Апарати, оснащені передавачами C-діапазону, призначені для розширення високочастотного телевізійного покриття на території Північної Америки. Вони були виведені на орбіту за 40 хвилин після старту ракети.

Тим часом, багаторазовий перший ступінь ракети-носія Falcon 9, який використовувався для запусків вже в 14-й раз, через дев'ять хвилин після старту здійснив вертикальну керовану посадку на морську платформу-дрон A Shortfall of Gravitas, розташований в Атлантиці за 643 км від космодрому.