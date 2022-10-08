Події

19:49 08.10.2022

Кількість жертв у результаті обстрілу житлових будинків у Запоріжжі зросла до 19

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Кількість жертв у результаті обстрілу житлових будинків у Запоріжжі зросла до 19

Кількість загиблих унаслідок ракетної атаки по житлових будинках у центрі Запоріжжя 6 жовтня досягла 19 людей, з-під завалів багатоповерхівки на центральному проспекті вилучено ще одне тіло, повідомили у пресслужбі ГУ Нацполіції у Запорізькій області.

За інформацією відомства, у Запоріжжі триває розбір завалів кількох багатоповерхових будинків у центрі міста, які зазнали ворожої атаки минулого четверга о 05.00 ранку.

Рятувальники підняли з-під завалів будинку, розташованого на пр.Соборному, тіло п'ятнадцятого загиблого. Тіла ще чотирьох загиблих було піднято з-під завалів сусіднього будинку – на вул. Сталеварів.

Таким чином, відомо про 19 загиблих унаслідок ракетного удару. Пошук людей під руїнами житлових будинків триває.

 

 

Теги: #запоріжжя #жертви #обстріли

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