Події

18:50 07.10.2022

Швейцарія передає Україні обладнання для пожежогасіння та розчищення завалів на суму понад 5 млн швейцарських франків

1 хв читати
Швейцарія передає Україні обладнання для пожежогасіння та розчищення завалів на суму понад 5 млн швейцарських франків

Швейцарія на запит української влади надає Україні партію обладнання для гасіння пожеж, очищення забрудненої води та розчищення завалів, повідомляє Федеральна рада Швейцарії.

"Федеральне міністерство оборони, цивільної оборони та спорту та місто Базель надали обладнання на загальну суму 5,2 мільйона швейцарських франків. Швейцарське агентство з розвитку та співробітництва, що входить до складу Міністерства закордонних справ, фінансуватиме та організовуватиме транспортування товарів. Перші дві вантажівки сьогодні залишили Швейцарію", - зазначається у повідомленні.

Зазначається, що всі вантажі транспортуватимуться наземним транспортом поетапно. Перші дві вантажівки з чотирма будівельними машинами вирушили сьогодні до України. Загалом Швейцарія поставить 20 будівельних машин, три пожежні автомобілі та автомобіль меншого розміру для перевезення обладнання та персоналу, два мобільні контейнери для збору та очищення забрудненої води і два контейнери для аварійного реагування, включаючи підйомно-транспортне обладнання, освітлювальне обладнання та генератори.

Вантажі будуть передані МВС України після навчання на місці фахівців, проведеного Швейцарським підрозділом гуманітарної допомоги. Потім українська влада перевезе обладнання на місця, зокрема до Харкова, для проведення відновлювальних та ремонтних робіт.

Теги: #швейцарія #гумдопомога

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:31 05.10.2022
Французький корабель для України прибув до порту Констанца - МЗС

Французький корабель для України прибув до порту Констанца - МЗС

15:54 04.10.2022
За тиждень до деокупованих населених пунктів на Харківщині було направлено понад 300 тонн гуманітарної допомоги

За тиждень до деокупованих населених пунктів на Харківщині було направлено понад 300 тонн гуманітарної допомоги

11:12 30.09.2022
В ООН повідомляють про випадки шахрайства із використанням назви Гуманітарного фонду для України

В ООН повідомляють про випадки шахрайства із використанням назви Гуманітарного фонду для України

10:32 30.09.2022
Зеленський закликав Швейцарію заблокувати російські активи

Зеленський закликав Швейцарію заблокувати російські активи

16:10 20.09.2022
ВР утворила ТСК із розслідування порушень використання гумдопомоги

ВР утворила ТСК із розслідування порушень використання гумдопомоги

13:48 18.09.2022
Верховна Рада на найближчому засіданні може створити ТСК щодо розслідування порушень використання гуманітарної допомоги - нардеп

Верховна Рада на найближчому засіданні може створити ТСК щодо розслідування порушень використання гуманітарної допомоги - нардеп

18:28 12.09.2022
Індія передала Україні 12-й вантаж гумдопомоги з ліків та медобладнання

Індія передала Україні 12-й вантаж гумдопомоги з ліків та медобладнання

14:59 12.09.2022
"Санофі" надала черговий транш гумдопомоги українцям – препарат для лікування хвороби Гоше на $1,1 млн

"Санофі" надала черговий транш гумдопомоги українцям – препарат для лікування хвороби Гоше на $1,1 млн

12:15 12.09.2022
На деокуповані території Харківської області доставлять набори з продуктами та засобами гігієни

На деокуповані території Харківської області доставлять набори з продуктами та засобами гігієни

17:19 09.09.2022
Зеленський про розслідування НАБУ щодо можливого присвоєння гумдопомоги керівництвом Запорізької області: Хотів би почути, хто винен і що сталося

Зеленський про розслідування НАБУ щодо можливого присвоєння гумдопомоги керівництвом Запорізької області: Хотів би почути, хто винен і що сталося

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Сили оборони відбили атаки окупантів на декількох напрямках, артилерією уражений один район зосередження противника, переправа та РЕБ

РФ намагається утримати тимчасово окуповані території України та зірвати активні дії української армії на окремих напрямках

Окупанти знову завдали ракетного удару по Запоріжжю - голова ОВА Старух

Українська організація, яка здобула Нобелівську премію миру, закликала до реформування ООН

Зеленський закликав країни Європи посилити співпрацю в оборонній та енергетичній сферах

ОСТАННЄ

Латвія витратить фінансову допомогу США на береговий захист, закупівлю систем ППО та РСЗВ HIMARS

Сили оборони відбили атаки окупантів на декількох напрямках, артилерією уражений один район зосередження противника, переправа та РЕБ

Російські окупанти повторно обстріляли Дніпропетровську область, одна людина загинула

РФ намагається утримати тимчасово окуповані території України та зірвати активні дії української армії на окремих напрямках

Генштаб ЗСУ: Окупанти почали залякувати мешканців Горлівки, які не підтримали псевдореферендум у Донецькій області

Естонія направить Україні боєприпаси, зимове обмундирування та бронежилети

Посол США привітала лауреата Нобелівської премії миру "Центр громадянських свобод"

Окупанти знову завдали ракетного удару по Запоріжжю - голова ОВА Старух

Російські війська випустили по Нікопольському району близько 100 ракет і снарядів – К.Тимошенко

Українська організація, яка здобула Нобелівську премію миру, закликала до реформування ООН

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА