Швейцарія передає Україні обладнання для пожежогасіння та розчищення завалів на суму понад 5 млн швейцарських франків

Швейцарія на запит української влади надає Україні партію обладнання для гасіння пожеж, очищення забрудненої води та розчищення завалів, повідомляє Федеральна рада Швейцарії.

"Федеральне міністерство оборони, цивільної оборони та спорту та місто Базель надали обладнання на загальну суму 5,2 мільйона швейцарських франків. Швейцарське агентство з розвитку та співробітництва, що входить до складу Міністерства закордонних справ, фінансуватиме та організовуватиме транспортування товарів. Перші дві вантажівки сьогодні залишили Швейцарію", - зазначається у повідомленні.

Зазначається, що всі вантажі транспортуватимуться наземним транспортом поетапно. Перші дві вантажівки з чотирма будівельними машинами вирушили сьогодні до України. Загалом Швейцарія поставить 20 будівельних машин, три пожежні автомобілі та автомобіль меншого розміру для перевезення обладнання та персоналу, два мобільні контейнери для збору та очищення забрудненої води і два контейнери для аварійного реагування, включаючи підйомно-транспортне обладнання, освітлювальне обладнання та генератори.

Вантажі будуть передані МВС України після навчання на місці фахівців, проведеного Швейцарським підрозділом гуманітарної допомоги. Потім українська влада перевезе обладнання на місця, зокрема до Харкова, для проведення відновлювальних та ремонтних робіт.