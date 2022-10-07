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15:14 07.10.2022

Кулеба відкрив у Гані бізнес-форум за участю близько 20 українських і ганійських компаній - МЗС

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Кулеба відкрив у Гані бізнес-форум за участю близько 20 українських і ганійських компаній - МЗС

– Під час візиту до Гани міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відкрив бізнес-форум за участю ганійських компаній і делегації українського бізнесу, повідомило Міністерство закордонних справ України.

"Під час моїх переговорів із керівництвом Гани ми досягли політичної домовленості про суттєву активізацію економічної співпраці. Йдеться насамперед про збільшення обсягів торгівлі та нові проєкти в сільськогосподарському секторі. Це пріоритет МЗС: перетворювати політичні контакти на контракти, які створюють нові можливості для вітчизняного бізнесу і зміцнюють економіку України", - наводить слова Кулеби пресслужба МЗС України в п'ятницю.

До делегації, що супроводжує міністра, увійшли компанії, які користуються цифровою платформою МЗС України NAZOVNI. Платформа допомагає українським експортерам у пошуку нових партнерів та ринків збуту за кордоном, зазначили в міністерстві.

Участь у бізнес-форумі в Аккрі взяли близько 20 компаній зі сфер металургії, машинобудування, фармацевтики, сільського господарства, виробництва продуктів харчування та напоїв, будівництва, відновлюваної енергетики, IT-послуг.

Міністр зазначив, що такі бізнес-форуми за участю українських та іноземних компаній особливо важливі під час війни, коли український бізнес шукає нові ринки збуту, а економіка України потребує додаткових валютних надходжень і робочих місць.

Глава МЗС України закликав українські компанії максимально використовувати платформу NAZOVNI як ефективний інструмент взаємодії із дипломатами для виходу на зовнішні ринки.

У МЗС повідомили, що в рамках бізнес-форуму відбулося підписання меморандуму про співпрацю між Радою експортерів та інвесторів при МЗС України і Торговельно-промисловою та сільськогосподарською палатою Гани.

Теги: #мзс #кулеба #бізнес_форум

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