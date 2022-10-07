ВР змінила порядок військового обліку для жінок

Верховна Рада дозволила жінкам ставати на військовий облік лише за їхнім бажанням, за винятком тих, хто має медичну спеціальність.

За відповідний законопроєкт №6482 "Про внесення змін до ст.1 закону "Про військовий обов'язок і військову службу" проголосували загалом 297 народних депутатів на пленарному засіданні у п'ятницю, повідомив член фракції "Голос" Ярослав Железняк у своєму телеграм-каналі.

Відповідно до законопроєкту жінки, які мають спеціальність та/або професію, споріднену з відповідним військовим обліковим фахом із переліку, затвердженого Міністерством оборони, та придатні до проходження військової служби за станом здоров'я та віком, можуть бути взяті на військовий облік військовозобов'язаних за власним бажанням.

Водночас законопроєкт передбачає, що жінки, котрі мають спеціальність та/або професію, споріднену з медичною діяльністю, стають на військовий облік військовозобов'язаних.

Джерело: https://t.me/yzheleznyak/2656