Події

18:19 05.10.2022

Путін розпорядився забрати Запорізьку АЕС у федеральну власність РФ

1 хв читати
Путін розпорядився забрати Запорізьку АЕС у федеральну власність РФ

Президент РФ Володимир Путін своїм указом створив держпідприємство ФДУП "Запорізька АЕС"; інше підприємство АТ "Запорізька АЕС", згідно з указом, має забезпечувати діяльність станції, яка перебуває на окупованій російською армією території.

Українська Запорізька АЕС була захоплена російськими військами наприкінці лютого.

5 жовтня президент ДП "НАЕК "Енергоатом" Петро Котін взяв на себе виконання обов'язків генерального директора Запорізької АЕС.

Напередодні президент України Володимир Зеленський підписав указ про нікчемність актів, ухвалених у РФ, які порушують суверенітет і територіальну цілісність України.

Як повідомлялося, в російському ЄДРЮО 3 жовтня за адресою в Москві було зареєстровано АТ "Експлуатуюча організація Запорізької АЕС" зі статутним капіталом 2 млрд рублів. Головна компанія зі 100% СК - держкорпорація "Росатом", гендиректор - Олег Романенко.

В "Енергоатомі" назвали це рішення нікчемним.

Теги: #путін #заес

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:22 05.10.2022
Голова "Енергоатома" Котін узяв на себе виконання обов'язків гендиректора ЗАЕС

Голова "Енергоатома" Котін узяв на себе виконання обов'язків гендиректора ЗАЕС

13:52 05.10.2022
ЗАЕС працювала і працюватиме в Україні – "Енергоатом" про створення "Ростатомом" АТ з експлуатації станції

ЗАЕС працювала і працюватиме в Україні – "Енергоатом" про створення "Ростатомом" АТ з експлуатації станції

22:08 04.10.2022
Викрадення і терор працівників ЗАЕС – це черговий приклад порушення ядерної безпеки

Викрадення і терор працівників ЗАЕС – це черговий приклад порушення ядерної безпеки

18:15 03.10.2022
Голова МАГАТЕ повідомив про звільнення захопленого 30 вересня військовими РФ гендиректора ЗАЕС

Голова МАГАТЕ повідомив про звільнення захопленого 30 вересня військовими РФ гендиректора ЗАЕС

17:11 02.10.2022
Україна готова сприяти ротації експертів МАГАТЕ на ЗАЕС – розмова Кулеби з Гроссі

Україна готова сприяти ротації експертів МАГАТЕ на ЗАЕС – розмова Кулеби з Гроссі

20:43 01.10.2022
Відкрито кримінальне провадження за фактом викрадення гендиректора ЗАЕС

Відкрито кримінальне провадження за фактом викрадення гендиректора ЗАЕС

19:42 01.10.2022
МАГАТЕ отримало інформацію від російських окупантів про тимчасове затримання директора ЗАЕС

МАГАТЕ отримало інформацію від російських окупантів про тимчасове затримання директора ЗАЕС

15:05 01.10.2022
МЗС України закликає міжнародне співтовариство вжити рішучих заходів для звільнення затриманого окупантами гендиректора ЗАЕС

МЗС України закликає міжнародне співтовариство вжити рішучих заходів для звільнення затриманого окупантами гендиректора ЗАЕС

07:03 01.10.2022
Окупанти затримали гендиректора ЗАЕС та вивезли його у невідомому напрямку

Окупанти затримали гендиректора ЗАЕС та вивезли його у невідомому напрямку

16:26 30.09.2022
Путін заявив про "приєднання" до Росії Донецька, Луганська, Херсонської та Запорізької областей України, інші країни світу заявили про нікчемність прийнятих рішень

Путін заявив про "приєднання" до Росії Донецька, Луганська, Херсонської та Запорізької областей України, інші країни світу заявили про нікчемність прийнятих рішень

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський скоординував із генсеком НАТО подальші кроки на шляху євроатлантичної інтеграції України

Кількість російських фігурантів іноземних санкційних списків перевищила 5,5 тис.

Голова Верховного Суду відрахував суддю Львова зі штату суду

У рамках платформи UNITED24 зібрано близько $200 млн, придбано майже 1 тис. дронів і тисячі одиниць медобладнання - Зеленський

Нардепу Ренату Кузьміну повідомлено про підозру в держзраді - ДБР

ОСТАННЄ

Зеленський скоординував із генсеком НАТО подальші кроки на шляху євроатлантичної інтеграції України

Глава ЄК не мала на увазі російський імпорт, говорячи про обмеження цін на газ у ЄС

Держспецзв'язку передали одному з підрозділів ЗС України ще 12 дронів

У Данії 1 листопада відбудуться дострокові вибори

Чернишов: Україна розпочинає процедуру приєднання до Банку розвитку Ради Європи

Участь у парламентському саміті "Кримської платформи" у Загребі підтвердили понад 30 спікерів

На базі відпочинку в деокупованій Новоплатонівці на Харківщині знайдено тіла двох людей, замучених російськими спецназівцями

Кот-д'Івуар приєднався до "Кримської платформи"

Радіодиктант національної єдності відбудеться 9 листопада, читатиме Ада Роговцева

Зеленський, як очікується, візьме участь у першому саміті Європейського політичного співтовариства за допомогою відеозв'язку

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА