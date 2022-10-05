Путін розпорядився забрати Запорізьку АЕС у федеральну власність РФ

Президент РФ Володимир Путін своїм указом створив держпідприємство ФДУП "Запорізька АЕС"; інше підприємство АТ "Запорізька АЕС", згідно з указом, має забезпечувати діяльність станції, яка перебуває на окупованій російською армією території.

Українська Запорізька АЕС була захоплена російськими військами наприкінці лютого.

5 жовтня президент ДП "НАЕК "Енергоатом" Петро Котін взяв на себе виконання обов'язків генерального директора Запорізької АЕС.

Напередодні президент України Володимир Зеленський підписав указ про нікчемність актів, ухвалених у РФ, які порушують суверенітет і територіальну цілісність України.

Як повідомлялося, в російському ЄДРЮО 3 жовтня за адресою в Москві було зареєстровано АТ "Експлуатуюча організація Запорізької АЕС" зі статутним капіталом 2 млрд рублів. Головна компанія зі 100% СК - держкорпорація "Росатом", гендиректор - Олег Романенко.

В "Енергоатомі" назвали це рішення нікчемним.