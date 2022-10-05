У рамках платформи UNITED24 зібрано близько $200 млн, придбано майже 1 тис. дронів і тисячі одиниць медобладнання - Зеленський

У рамках благодійної платформи UNITED24 уже зібрано близько $200 млн; придбано близько 1000 дронів для Збройних сил України і тисячі одиниць медичного обладнання, повідомляється в телеграм-каналі президента України Володимира Зеленського.

"Уже зібрано близько $200 млн благодійних внесків. Придбано близько 1000 дронів для військових і тисячі одиниць медичного обладнання для медичних працівників", – зазначено в повідомленні.

Наголошується, що Україна продовжує посилювати увагу всього світу до потреб свого захисту.

"Дякую усім, хто допомагає й підтримує Україну!" - написав Зеленський.