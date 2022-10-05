Зеленська отримала Премію лицаря свободи, присуджену народу України за протистояння російській агресії – пресслужба президента

Перша леді України Олена Зеленська під час Варшавського безпекового форуму в Польщі отримала Премію лицаря свободи, присуджену народу України за протистояння російській агресії, повідомляє пресслужба глави держави.

Наголошується, що цю нагороду вручає польський Фонд Казимира Пуласького видатним діячам, які сприяли популяризації цінностей генерала Пуласького, а саме свободи, справедливості та демократії. Цього року організатори нагородили український народ, який протистоїть російській агресії.

Дружина президента України відвідала Республіку Польща, провела зустріч із першою леді цієї країни Агатою Корнгаузер-Дудою та виступила на Варшавському безпековому форумі.

Зеленська подякувала колезі за незмінну позицію Польщі в підтримці України, а також за особисте сприяння в лікуванні українських дітей у медичних закладах Польщі та інших країн.

Як повідомляється, перші леді обговорили новий формат співпраці двох країн у галузі медицини – обмін досвідом між українськими та польськими лікарями у сфері надання допомоги пацієнтам із важкими опіковими травмами. Зокрема, за словами Зеленської, 40 українських лікарів і реабілітологів, які безпосередньо працюють із пацієнтами з важкими опіковими травмами, готові взяти участь у проєкті, що передбачає обмін досвідом із польськими колегами.

Перша леді України також завітала до Інституту охорони здоров'я дітей у Варшаві, де на лікуванні перебувають евакуйовані українські діти. Наразі в інституті на лікуванні перебуває 11 дітей з України, наймолодшому хлопчику лише чотири роки.

Крім того, під час візиту до Польщі Олена Зеленська виступила на щорічному Варшавському безпековому форумі.

"Я хотіла б закликати всіх присутніх не боятися ризикувати стати на правильний бік – так, як це робить Польща. Адже, як я вже казала, це війна цінностей. Не можна, щоб Росія створила прецедент, щоб агресія стала мовою розв’язання питань у світі. Не можна, щоб ракети, які падають на житлові будинки, стали прийнятним для всіх аргументом. Не можна, щоб ядерний шантаж став нашим звичним життям", - наголосила вона.

Перша леді також зустрілася з українськими тимчасовими переселенцями в Польщі, представниками української громади в цій країні та відвідала український навчальний заклад у Варшаві – школу "Материнка" ім. Дмитра Павличка. Школа створена Фондом "Український освітній центр" у 2017 році, працює за програмами українського МОН. З початком російської агресії школа працевлаштувала 60 українських педагогів. Тут здобувають освіту понад 1000 учнів.

Варшавський безпековий форум (Warsaw Security Forum) – щорічна міжнародна конференція, яку в 2014 році заснував Фонд Казимира Пуласького. ВБФ є платформою для обміну думками між найвищими представниками урядів, міжнародних інституцій, промисловості, аналітичних центрів, а також експертів у галузі політики та оборони.