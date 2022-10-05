Події

13:36 05.10.2022

Зеленська отримала Премію лицаря свободи, присуджену народу України за протистояння російській агресії – пресслужба президента

2 хв читати

Перша леді України Олена Зеленська під час Варшавського безпекового форуму в Польщі отримала Премію лицаря свободи, присуджену народу України за протистояння російській агресії, повідомляє пресслужба глави держави.

Наголошується, що цю нагороду вручає польський Фонд Казимира Пуласького видатним діячам, які сприяли популяризації цінностей генерала Пуласького, а саме свободи, справедливості та демократії. Цього року організатори нагородили український народ, який протистоїть російській агресії.

Дружина президента України відвідала Республіку Польща, провела зустріч із першою леді цієї країни Агатою Корнгаузер-Дудою та виступила на Варшавському безпековому форумі.

Зеленська подякувала колезі за незмінну позицію Польщі в підтримці України, а також за особисте сприяння в лікуванні українських дітей у медичних закладах Польщі та інших країн.

Як повідомляється, перші леді обговорили новий формат співпраці двох країн у галузі медицини – обмін досвідом між українськими та польськими лікарями у сфері надання допомоги пацієнтам із важкими опіковими травмами. Зокрема, за словами Зеленської, 40 українських лікарів і реабілітологів, які безпосередньо працюють із пацієнтами з важкими опіковими травмами, готові взяти участь у проєкті, що передбачає обмін досвідом із польськими колегами.

Перша леді України також завітала до Інституту охорони здоров'я дітей у Варшаві, де на лікуванні перебувають евакуйовані українські діти. Наразі в інституті на лікуванні перебуває 11 дітей з України, наймолодшому хлопчику лише чотири роки.

Крім того, під час візиту до Польщі Олена Зеленська виступила на щорічному Варшавському безпековому форумі.

"Я хотіла б закликати всіх присутніх не боятися ризикувати стати на правильний бік – так, як це робить Польща. Адже, як я вже казала, це війна цінностей. Не можна, щоб Росія створила прецедент, щоб агресія стала мовою розв’язання питань у світі. Не можна, щоб ракети, які падають на житлові будинки, стали прийнятним для всіх аргументом. Не можна, щоб ядерний шантаж став нашим звичним життям", - наголосила вона.

Перша леді також зустрілася з українськими тимчасовими переселенцями в Польщі, представниками української громади в цій країні та відвідала український навчальний заклад у Варшаві – школу "Материнка" ім. Дмитра Павличка. Школа створена Фондом "Український освітній центр" у 2017 році, працює за програмами українського МОН. З початком російської агресії школа працевлаштувала 60 українських педагогів. Тут здобувають освіту понад 1000 учнів.

Варшавський безпековий форум (Warsaw Security Forum) – щорічна міжнародна конференція, яку в 2014 році заснував Фонд Казимира Пуласького. ВБФ є платформою для обміну думками між найвищими представниками урядів, міжнародних інституцій, промисловості, аналітичних центрів, а також експертів у галузі політики та оборони.

Теги: #польща #премія #зеленська

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:37 05.10.2022
Україні присудили польську премію лицаря свободи на Варшавському безпековому форумі

Україні присудили польську премію лицаря свободи на Варшавському безпековому форумі

19:01 04.10.2022
Німеччина більше не виплачуватиме репарації Польщі за Другу світову війну - міністр

Німеччина більше не виплачуватиме репарації Польщі за Другу світову війну - міністр

18:31 04.10.2022
Польські медики надають допомогу мирним жителям Харкова та звільнених районів Харківщини

Польські медики надають допомогу мирним жителям Харкова та звільнених районів Харківщини

18:12 03.10.2022
Польща готує нову місію експертів для фіксації воєнних злочинів

Польща готує нову місію експертів для фіксації воєнних злочинів

07:48 03.10.2022
Перша леді провела зустрічі з першою леді Туреччини, Вселенським Патріархом Варфоломієм та взяла участь у церемонії спуску на воду корвета "Гетьман Іван Мазепа"

Перша леді провела зустрічі з першою леді Туреччини, Вселенським Патріархом Варфоломієм та взяла участь у церемонії спуску на воду корвета "Гетьман Іван Мазепа"

21:25 02.10.2022
У Туреччині на воду спустили український корвет "Гетьман Мазепа"

У Туреччині на воду спустили український корвет "Гетьман Мазепа"

16:04 02.10.2022
Прикордонна служба Польщі повідомила про різке зростання спроб нелегального переходу білорусько-польського кордону

Прикордонна служба Польщі повідомила про різке зростання спроб нелегального переходу білорусько-польського кордону

17:03 29.09.2022
Rozetka запустила доставку до Польщі

Rozetka запустила доставку до Польщі

16:29 29.09.2022
Держенерготрейдер "ЕКУ" з 1 жовтня розпочне постачання е/е до Польщі, розділивши перетин із "ДТЕК Західенерго"

Держенерготрейдер "ЕКУ" з 1 жовтня розпочне постачання е/е до Польщі, розділивши перетин із "ДТЕК Західенерго"

13:43 29.09.2022
Thomson Foundation відкликало кандидатуру журналістки "Страна.ua" зі списку претендентів на премію

Thomson Foundation відкликало кандидатуру журналістки "Страна.ua" зі списку претендентів на премію

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

У рамках платформи UNITED24 зібрано близько $200 млн, придбано майже 1 тис. дронів і тисячі одиниць медобладнання - Зеленський

Нардепу Ренату Кузьміну повідомлено про підозру в держзраді - ДБР

Голова "Енергоатома" Котін узяв на себе виконання обов'язків гендиректора ЗАЕС

Країни ЄС досягли згоди щодо восьмого пакета санкцій проти РФ - президент Єврокомісії

Повітряні сили знищили вчора два російські вертольоти Мі-24 і Мі-8 на півдні

ОСТАННЄ

У деокупованій Кам'янці на Харківщині знайдено два муміфікованих тіла у підвалі зруйнованого будинку

У рамках платформи UNITED24 зібрано близько $200 млн, придбано майже 1 тис. дронів і тисячі одиниць медобладнання - Зеленський

Боррель: Необхідно показати, що підтримка ЄС України є непохитною, незважаючи на ядерні погрози РФ

Поліція в Чернівцях затримала зловмисника, який застрелив поліцейську

Нардепу Ренату Кузьміну повідомлено про підозру в держзраді - ДБР

СБУ затримала двох жінок, які коригували ворожий вогонь на східному та південному фронтах

Голова "Енергоатома" Котін узяв на себе виконання обов'язків гендиректора ЗАЕС

ЗС РФ обстріляли прикордонний Вовчанськ на Харківщині, одна особа загинула, одна в реанімації

Посольство Японії відновило роботу в Києві

Лауреатами Нобелівської премії з хімії 2022 року стали Каролін Бертоцці (США), Мортен Мелдал (Данія) та Баррі Шарплесс (США)

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА