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12:38 05.10.2022

Восьмий пакет санкцій ЄС проти РФ передбачає обмеження цін на нафту, нові заборони на імпорт і експорт на 7 млрд євро - постпред Литви в ЄС

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Восьмий пакет санкцій ЄС проти РФ передбачає обмеження цін на нафту, нові заборони на імпорт і експорт на 7 млрд євро - постпред Литви в ЄС

Восьмий пакет санкцій ЄС проти Росії передбачає обмеження цін на нафту, нові заборони на імпорт і експорт сталі, дерева, машин, авіації, пластмас, хімікатів на суму 7 млрд євро, заборону на різні послуги, 35 нових осіб і компаній, залучених у війну, фіктивні референдуми та пропаганду, повідомив постійний представник Литви в ЄС Арнольдас Пранцкявічюс.

"Восьмий пакет санкцій проти Росії щойно схвалено в Комітеті постійних представників. Передбачає обмеження цін на нафту, нові заборони на імпорт і експорт сталі, дерева, машин, авіації, пластмас, хімікатів на суму 7 млрд євро, заборону на різні послуги, 35 нових осіб і компаній, залучених у війну, фіктивні референдуми та пропаганду", - написав Пранцкявічюс у твіттері в середу.

 

 

Теги: #єс #санкції

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