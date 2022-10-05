Восьмий пакет санкцій ЄС проти РФ передбачає обмеження цін на нафту, нові заборони на імпорт і експорт на 7 млрд євро - постпред Литви в ЄС

Восьмий пакет санкцій ЄС проти Росії передбачає обмеження цін на нафту, нові заборони на імпорт і експорт сталі, дерева, машин, авіації, пластмас, хімікатів на суму 7 млрд євро, заборону на різні послуги, 35 нових осіб і компаній, залучених у війну, фіктивні референдуми та пропаганду, повідомив постійний представник Литви в ЄС Арнольдас Пранцкявічюс.

"Восьмий пакет санкцій проти Росії щойно схвалено в Комітеті постійних представників. Передбачає обмеження цін на нафту, нові заборони на імпорт і експорт сталі, дерева, машин, авіації, пластмас, хімікатів на суму 7 млрд євро, заборону на різні послуги, 35 нових осіб і компаній, залучених у війну, фіктивні референдуми та пропаганду", - написав Пранцкявічюс у твіттері в середу.