Події

08:48 05.10.2022

Від початку деокупаційних заходів на Харківщині зареєстровано 928 воєнних злочинів

1 хв читати
Від початку деокупаційних заходів на Харківщині зареєстровано 928 воєнних злочинів

На звільнених ЗС України територіях Харківської області працівники вибухотехнічної служби Нацполіції продовжують обстеження та розмінування населених пунктів, із початку деокупаційних заходів вони відпрацювали вже близько 1 187,1 га території, зокрема 50,3 га – за минулу добу.

"Працівниками вибухотехнічної служби Національної поліції України від початку деокупаційних заходів обстежено територію загальною площею близько 1187,1 га. Вилучено 19 992 вибухонебезпечних предметів, знищено – 1 314", - повідомляє відділ комунікацій ГУ Нацполіції у Харківській області.

Крім того, слідчі Нацполіції України зареєстрували 928 (зокрема, 26 минулої доби) воєнних злочинів, вчинених загарбниками під час окупації. Із цих кримінальних проваджень переважна більшість (839) зареєстрована за ст. 438 (порушення законів і звичаїв війни) КК України. Ще 73 кримінальні провадження розпочато за ст. 111-1 (колабораційна діяльність) КК України.

Минулої доби правоохоронці разом із військовими на блокпостах перевірили 3 200 машин.

За підозрою у причетності до диверсійно-розвідувальних груп та проведення пропагандистської діяльності до територіальних підрозділів поліції було доставлено для перевірки 12 осіб.

 

 

Теги: #харківська_область #воєнні_злочини

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:50 05.10.2022
Після звільнення Харківської області поліцейські продовжують затримувати російських військових, які загубилися в лісах

Після звільнення Харківської області поліцейські продовжують затримувати російських військових, які загубилися в лісах

18:31 04.10.2022
Польські медики надають допомогу мирним жителям Харкова та звільнених районів Харківщини

Польські медики надають допомогу мирним жителям Харкова та звільнених районів Харківщини

17:37 04.10.2022
Вибухотехніки запобігли вибуху на дамбі в Харківській області – Єнін

Вибухотехніки запобігли вибуху на дамбі в Харківській області – Єнін

15:54 04.10.2022
За тиждень до деокупованих населених пунктів на Харківщині було направлено понад 300 тонн гуманітарної допомоги

За тиждень до деокупованих населених пунктів на Харківщині було направлено понад 300 тонн гуманітарної допомоги

15:26 04.10.2022
Звільнено села Богуславка та Борівська Андріївка у Харківській області - Борівська селищна рада

Звільнено села Богуславка та Борівська Андріївка у Харківській області - Борівська селищна рада

12:57 04.10.2022
Окупанти завдали ракетного удару по Шевченковому у Харківській області, пошкоджено житлові будинки

Окупанти завдали ракетного удару по Шевченковому у Харківській області, пошкоджено житлові будинки

11:30 04.10.2022
Окупанти влаштували катівню у відділі поліції у Великому Бурлуці на Харківщині

Окупанти влаштували катівню у відділі поліції у Великому Бурлуці на Харківщині

09:58 04.10.2022
Нічних ударів по Харкову завдано С-300, випущеними з території Бєлгородської області - прокуратура

Нічних ударів по Харкову завдано С-300, випущеними з території Бєлгородської області - прокуратура

09:40 04.10.2022
Унаслідок нічних ракетних ударів по Харкову зруйновано виробничо-складську будівлю та будівлю об'єкта залізничного транспорту

Унаслідок нічних ракетних ударів по Харкову зруйновано виробничо-складську будівлю та будівлю об'єкта залізничного транспорту

09:11 04.10.2022
Від початку деокупаційних заходів на Харківщині зареєстровано 902 воєнні злочини

Від початку деокупаційних заходів на Харківщині зареєстровано 902 воєнні злочини

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: На захоплених територіях РФ знищує основи життя – економіку, соціальну сферу, культуру

Білу Церкву атакували іранські дрони-камікадзе, внаслідок чого виникли пожежі на об'єктах інфраструктури та є один постраждалий

В ОК "Південь" підтвердили визволення ще семи населених пунктів Херсонщини

Зеленський закликає всі країни підтвердити повагу до принципу непорушності кордонів

Українська армія здійснює швидкий і потужний рух на півдні

ОСТАННЄ

Зеленський: На захоплених територіях РФ знищує основи життя – економіку, соціальну сферу, культуру

Примусово мобілізованих чоловіків із Луганська без підготовки направляють до підрозділів, які зазнали найбільших втрат

Ворог за ніч завдав шість ударів по Білій Церкві, пошкоджено інфраструктуру, постраждала одна людина

У Донецькій області російські війська вбили одного мирного жителя та поранили ще шістьох

Зенітно-ракетні підрозділи Повітряних сил України знищили шість іранських дронів-камікадзе супротивника на півдні

Росіяни за день двічі обстріляли три ОТГ Сумщини

Окупанти вкотре обстріляли з "Градів" та важкої артилерії три ОТГ Дніпропетровщини

Байден заборонив Мінфіну США брати участь у транзакціях із обміном СПЗ Росії та Білорусі

ЗС України знищили три ворожі БПЛА, а також гелікоптери Мі-8 та Мі-24 у Миколаївській і Херсонській області

Південна Корея та США здійснили запуск чотирьох ракет у Японське море

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА