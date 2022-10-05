Від початку деокупаційних заходів на Харківщині зареєстровано 928 воєнних злочинів

На звільнених ЗС України територіях Харківської області працівники вибухотехнічної служби Нацполіції продовжують обстеження та розмінування населених пунктів, із початку деокупаційних заходів вони відпрацювали вже близько 1 187,1 га території, зокрема 50,3 га – за минулу добу.

"Працівниками вибухотехнічної служби Національної поліції України від початку деокупаційних заходів обстежено територію загальною площею близько 1187,1 га. Вилучено 19 992 вибухонебезпечних предметів, знищено – 1 314", - повідомляє відділ комунікацій ГУ Нацполіції у Харківській області.

Крім того, слідчі Нацполіції України зареєстрували 928 (зокрема, 26 минулої доби) воєнних злочинів, вчинених загарбниками під час окупації. Із цих кримінальних проваджень переважна більшість (839) зареєстрована за ст. 438 (порушення законів і звичаїв війни) КК України. Ще 73 кримінальні провадження розпочато за ст. 111-1 (колабораційна діяльність) КК України.

Минулої доби правоохоронці разом із військовими на блокпостах перевірили 3 200 машин.

За підозрою у причетності до диверсійно-розвідувальних груп та проведення пропагандистської діяльності до територіальних підрозділів поліції було доставлено для перевірки 12 осіб.