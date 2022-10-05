Зенітно-ракетні підрозділи Повітряних сил України знищили шість іранських дронів-камікадзе супротивника на півдні

Зенітно-ракетні підрозділи Повітряних сил України знищили 6 іранських дронів-камікадзе "Shahed-136" супротивника на півдні, повідомляють ПС Збройних сил.

"Шість дронів-камікадзе знищені зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил на півдні країни", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що в ніч проти середи, 5 жовтня, російські окупаційні війська атакували Україну безпілотниками-камікадзе "Shahed-136".