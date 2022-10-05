Новий пакет військової допомоги США допоможе ще ефективніше звільняти окуповані українські території

Міністр оборони України Олексій Резніков подякував США за новий пакет військової допомоги, зазначивши, що це допоможе ще ефективніше звільняти окуповані українські території.

"Найкраща нагорода для української армії за її успішний наступ – це радість звільнених українців. А новий пакет допомоги у безпековій сфері розміром $625 млн допоможе нам іще ефективніше звільнити нашу землю", - написав Резніков у мікроблозі "Твіттер".

Він подякував президентові США Джозефу Байдену, міністрові оборони Ллойду Остіну та всім американським громадянам.