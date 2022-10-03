Жителю Харківщини, який став "директором терцентру соцобслуговування Куп'янського району" за окупаційної влади, оголошено про підозру

Поліція повідомила про підозру в колабораційній діяльності (ч.1 ст. 111-1 КК України) 41-річному жителю Харківщини, який добровільно погодився на співпрацю з загарбниками під час окупації Куп'янського району.

"Після повномасштабного вторгнення Росії на територію України 41-річний чоловік добровільно обіймав посаду директора територіального центру соціального обслуговування населення Куп'янського району в незаконному органі влади на тимчасово окупованій території Куп'янська... На посаді директора чоловік виконував організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції", – повідомляє відділ комунікацій ГУ Нацполіції в Харківській області.