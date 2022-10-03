Події

08:56 03.10.2022

Від початку деокупаційних заходів на Харківщині зареєстровано 858 воєнних злочинів

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Від початку деокупаційних заходів на Харківщині зареєстровано 858 воєнних злочинів

На звільнених ЗСУ територіях Харківської області працівники вибухотехнічної служби Нацполіції продовжують обстеження та розмінування населених пунктів, від початку деокупаційних заходів вони відпрацювали вже близько 1128,8 га території, зокрема, близько 35 га – за минулу добу.

"Працівниками вибухотехнічної служби обстежено територію загальною площею близько 1128,8 га. Вилучено 19406 вибухонебезпечних предметів, знищено – 1286", - повідомляє відділ комунікацій ГУ Нацполіції у Харківській області.

Крім того, слідчі Нацполіції України зареєстрували 858 (зокрема, 64 за минулу добу) воєнних злочинів, вчинених загарбниками під час окупації. З цих кримінальних проваджень переважна більшість (775) зареєстрована за ст.438 (порушення законів і звичаїв війни) КК України. Ще 68 кримінальних проваджень розпочато за ст.111-1 (колабораційна діяльність) КК України.

Минулої доби правоохоронці разом із військовими на блокпостах перевірили 1 030 машин.

За підозрою у причетності до диверсійно-розвідувальних груп та проведення пропагандистської діяльності до територіальних підрозділів поліції було доставлено для перевірки 40 осіб.

 

 

Теги: #харківська_область #воєнні_злочини

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