На звільнених територіях ніхто не згадує про псевдореферендуми

Коли українська армія повертає прапор на звільнені території, про російський фарс з анексіями ніхто не згадує, сказав у відеозверненні в неділю ввечері президент України Володимир Зеленський.

"Щоденно як мінімум двічі – вранці і ввечері – я отримую звіти від наших військових. Цього тижня у звітах найбільшу частину займає перелік звільнених від ворога населених пунктів в рамках нашої оборонної операції. Це, знаєте, така тенденція", - сказав він.

За словами президента, "нещодавно хтось десь проводив псевдореферендуми, а коли повертається український прапор – про російський фарс з якимись там папірцями і якимись там анексіями ніхто й не згадує. Окрім, звичайно, правоохоронних органів України".

"Бо кожен, хто причетний до будь-яких елементів агресії проти нашої держави, буде за це відповідати. І я дякую усім, хто наближає ці моменти перемог, хто повертає український прапор на його законні місця на українській землі. Дякую усім: від генералів до рядових, від професійних військових, розвідників та спецслужбовців – до волонтерів і кожного, хто допомагає обороняти нашу державу", - заявив президент.