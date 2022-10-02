Події

20:32 02.10.2022

Знайдено машину із п’ятьма загиблими при спробі самостійної евакуації з Куп'янська в травні

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Знайдено машину із п’ятьма загиблими при спробі самостійної евакуації з Куп'янська в травні

До поліції надійшла заява про те, що в полі біля с.Василенкове Харківської області знайдено машину із загиблими людьми, слідчі, які виїхали на місце, виявили 5 тіл та ідентифікували їх.

"Відомо, що ці 5 людей - мешканці Куп'янська, які намагалися самостійно евакуюватися до Харкова на автомобілі ще 6 травня, але дорогою наткнулися на рашистську міну. Серед них – 41-річний Ярослав, 18-річний Іван, 19-річний Микита, 20 -річний Олексій та 50-річна Людмила", - написав заступник начальника ГУ Нацполіції в області - начальник слідчого управління Сергій Болвінов на своїй сторінці у фейсбуці.

"Співчуваю родичам і близьким загиблих. Слідчі роблять усе необхідне для встановлення винних", - додав він.

 

 

 

Теги: #харківщина #окупанти #звірства

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