13:21 09.12.2025

Україна закликає міжнародну спільноту максимально рішуче відреагувати на повідомлення про звірства росіян у Малі

Україна закликає міжнародну спільноту максимально рішуче відреагувати на повідомлення про звірства росіян у Малі
РФ поширює насильство, хаос, дестабілізацію, грабежі та жорстокість у кожному куточку, куди ступає її нога, зазначив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, коментуючи повідомлення у ЗМІ про російські звірства в Малі. Він закликав до міжнародних правових заходів проти військових злочинців, а африканські уряди утриматись від будь-якої співпраці з РФ.

"Зґвалтування, тортури, грабежі, позасудові вбивства та нелюдське насильство проти мирних людей. Усі ті жахливі звірства, які росіяни чинять в Україні, вони також здійснюють у Малі та інших африканських країнах. Назви можуть бути різними - "Вагнер", "Африканський корпус" або просто "Російська армія" — але суть залишається незмінною", - написав Сибіга в соцмережі Х у вівторок.

У зв’язку з цими розкриттями Україна закликає міжнародну спільноту відреагувати найбільш рішуче, заявив він.

"Ці звірі не діють самостійно. Вони офіційно є частиною Міністерства оборони Росії. І ці злочинці, і сама російська держава мають бути притягнуті до відповідальності. Ми вимагаємо міжнародних правових заходів, включаючи ордери на арешт та санкції. Також наполягаємо на проведенні міжнародної місії для встановлення фактів та незалежного розслідування, можливо під егідою ООН, з метою з’ясування фактів і повного масштабу звірств, що можуть бути значно більшими, ніж відомо наразі", - написав голова українського зовнішньополітичного відомства.

Він також застеріг всі африканські уряди від будь-якої співпраці з росіянами. "Сучасна Росія не має нічого спільного зі спадщиною Радянського Союзу в Африці - вона приносить не визволення, а беззаконня, звірства і грабежі. Не ставте під загрозу свою безпеку. Ми також закликаємо до більшої міжнародної підтримки тих африканських країн, які стикаються з неприйнятними загрозами для своєї безпеки через присутність російських військових на їхніх територіях", - додав Сибіга.

