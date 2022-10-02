Прикордонна служба Польщі повідомила про різке зростання спроб нелегального переходу білорусько-польського кордону

Прикордонна служба Польщі в неділю повідомила про значне зростання спроб нелегального переходу білорусько-польського кордону.

"1 жовтня на територію Польщі намагалося нелегально пройти з Білорусі 120 осіб", - йдеться в повідомленні в офіційному твіттер-акаунті Прикордонної варти Польщі.

Ця цифра значно перевищує показники попередніх днів. Так, у вересні польські прикордонники щодня фіксували від 20 до 65 спроб нелегального перетину кордону, в рідкісних випадках - до 80.

У суботу прессекретар міністра-координатора польських спецслужб Станіслав Жарин заявив про завершення Польщею будівництва загородження на кордоні з Білоруссю. "Незаконний в'їзд до Польщі наразі повністю заблокований. Польський кордон є найбільш захищеним в Європі", -наголошував прессекретар.

У січні 2022 року Польща приступила до зведення загородження на кордоні з Білоруссю. Воно являє собою сталевий паркан завдовжки 186 км і висотою 5,5 метра, який увінчаний колючим дротом.