"Газпром" не інформував "Нафтогаз України" про зниження поставок до Молдови

Російський "Газпром" поки не поінформував НАК "Нафтогаз України" про зниження обсягів постачання газу Молдові, повідомив голова правління НАК Юрій Вітренко агентству "Інтерфакс-Україна" в суботу ввечері.

"Газпром" через Суджу постачав (газ Молдові – ІФ) весь цей час, коли Україна оголосила форс-мажор щодо Сохрановки", – так він прокоментував повідомлення "Газпрому" у цей день, що нібито скорочення поставок газу на адресу Молдови викликане діями української сторони , яка відмовилася приймати частину транзитних обсягів від "Газпрому" через газовимірювальну станцію (ГВС) "Сохрановка".

За словами Вітренка, проблеми з постачанням російського газу до Молдови можуть бути пов'язані з тим, що новий молдавський оператор, у якого на відміну від "Молдовагазу" немає частки "Газпрому", відмовляється від умов "Газпрому" щодо постачання газу.

Раніше міністр інфраструктури та регіонального розвитку Молдови Андрій Спину повідомив, що на жовтень "Газпром" підтвердив подачу газу обсягом 5,7 млн куб. м на добу із 8,06 млн кубометрів на добу.

Оператор ГТС України (ОГТСУ) ще у травні цього року оголосив форс-мажор прийому газу для транзиту через ГВС "Збереження", оскільки не може здійснювати оперативно-технологічний контроль за окупованою російськими агресорами компресорною станцією "Новопсков". Маршрут через "Сохрановку" забезпечував транзит понад 30 млн куб. м на добу.

ОГТСУ запропонував перенести транзитні потужності з ГВС "Сохрановка" на ГВС "Суджа", яка має достатній запас потужностей, проте "Газпром" відмовився і скоротив обсяги транзиту.