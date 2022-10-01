Події

19:42 01.10.2022

МАГАТЕ отримало інформацію від російських окупантів про тимчасове затримання директора ЗАЕС

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МАГАТЕ отримало інформацію від російських окупантів про тимчасове затримання директора ЗАЕС

Російські окупанти підтвердили МАГАТЕ інформацію про тимчасове затримання генерального директора Запорізької АЕС Ігоря Мурашова, йдеться в інформації агентства у твіттері в суботу.

"Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі підтвердив, що МАГАТЕ відповідно до свого мандату в сфері ядерної безпеки активно домагається роз'яснень і сподівається на швидке і задовільне вирішення цього питання", - наголошується також в інформації агентства.

За даними Офісу генпрокурора, 30 вересня 2022 року близько 16:00 військовослужбовці держави-агресора здійснили викрадення генерального директора Запорізької АЕС. Вони зупинили його автомобіль дорогою від станції до окупованого Енергодара і, застосувавши силу, відвезли його у невідомому напрямку. За фактом викрадення було розпочато кримінальне провадження. Досудове розслідування здійснюють слідчі Управління СБУ у Запорізькій області.

Про подію проінформовано МАГАТЕ, яке запросило інформацію про Мурашова у російських "відповідних органів".

 

 

 

Теги: #директор #затримання #заес

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