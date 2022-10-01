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14:58 01.10.2022

Обстріляні окупантами автомобілі в Куп'янському районі знайдено в "сірій" зоні, загинуло щонайменше 20 осіб, половина з них діти - СБУ

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Обстріляні окупантами автомобілі в Куп'янському районі знайдено в "сірій" зоні, загинуло щонайменше 20 осіб, половина з них діти - СБУ

Служба безпеки України розслідує кримінальне провадження за фактом розстрілу окупантами цивільної колони у т.зв. сірій зоні між окупованим Сватовим Луганської області та звільненим Куп'янськом у Харківській області, повідомив в.о. глави СБУ Василь Малюк.

"Наприкінці вересня рашисти повністю знищили колону з семи автомобілів. Щонайменше, 20 людей загинули, і серед них - 10 дітей. Звірячий напад на цивільних осіб вчинила диверсійно-розвідувальна група окупантів – вони зі стрілецької зброї майже впритул розстріляли шість старих легковиків і одну вантажівку "ГАЗель", - сказав Малюк.

"Ворог ще раз довів, що його мета – знищення всіх українців, незалежно від віку і статі. Окупанти зазнають поразки на полі бою і від безвиході відповідають на них вбивством мирних громадян", - додав Малюк.

Співробітники СБУ під процесуальним керівництвом Харківської обласної прокуратури розслідують цей військовий злочин за ч.2 ст. 438 (порушення законів і звичаїв війни, поєднані з умисним вбивством) Кримінального кодексу України.

Остаточна кількість жертв встановлюється, проводяться відповідні експертизи. Кільком людям, що їхали в обстріляній колоні, вдалося врятуватися, зараз вони дають свідчення слідчим.

Наразі встановлюються особи убитих росіянами, триває всебічне документування і збір доказів цього злочину для Міжнародного кримінального суду. Також СБУ робить все можливе для встановлення осіб, причетних до вбивства мирних громадян.

"Термінів давності такі злочини не мають, винні обов'язково відповідатимуть за скоєне", - наголошують у спецслужбі.

Як повідомлялося, раніше голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що в Куп'янському районі було знайдено обстріляну окупантами колону цивільних автомобілів, в автомобілях загинули 20 осіб.

Теги: #харківська_область #колона #обстріл

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