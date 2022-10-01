Події

14:10 01.10.2022

В обстріляних окупантами автомобілях у Куп'янському районі загинули 20 людей – голова ОВА

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У деокупованому Куп'янському районі на Харківщині виявили обстріляну колону з автомобілями, де перебували цивільні, за попередніми даними, в автомобілях загинули 20 людей, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"У Куп'янському районі виявили обстріляну колону з автомобілями, де перебували цивільні. За попередніми даними, в автомобілях загинули 20 осіб. … Окупанти завдали ударів по мирних жителях, які намагалися втекти від обстрілів ... На місце виїхали правоохоронці та експерти. Тривають слідчі дії. Деталі з'ясовуються", - написав Синєгубов у телеграм-каналі в суботу.

Теги: #харківська_область #колона #обстріл

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