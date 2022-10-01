Глави МЗС країн Балтії підтримують якнайшвидший вступ України до НАТО

Міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс, міністр закордонних справ Литви Габріеліус Ландсбергіс, а також міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу повідомили, що вони повністю підтримують вступ України до НАТО у пришвидшеному порядку.

"Балтійські друзі України повністю підтримують якнайшвидше прийняття України до НАТО. Надихаюча хоробрість України може лише зміцнити наш союз", - написали глави МЗС у твіттері в п'ятницю ввечері.