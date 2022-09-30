Зеленський обговорив із прем'єр-міністром Данії незаконну анексію РФ українських територій та посилення санкцій проти Росії

Президент України Володимир Зеленський обговорив із прем'єр-міністром Данії Метте Фредеріксен незаконну анексію РФ українських територій та посилення санкцій проти Росії.

Як повідомляє пресслужба президента, основну увагу під час телефонної розмови було приділено консолідованій відповіді на спробу незаконної анексії тимчасово окупованих територій України. Зеленський наголосив, що реакція України на цей злочин буде найжорстокішою.

Зокрема, він повідомив про ухвалене на засіданні Ради національної безпеки та оборони рішення про подання заявки на членство України до НАТО.

"Ми повинні пройти цей шлях якнайшвидше, без Плану дій щодо членства. Як це було зроблено для Фінляндії та Швеції", – зазначив Зеленський, акцентувавши увагу на тому, що Україна завжди пропонувала Росії домовитися про співіснування на рівних та справедливих умовах, проте, із нинішнім російським президентом це вже неможливо.

Глава держави зазначив, що українська сторона розраховує на посилення санкцій ЄС і якнайшвидше схвалення восьмого санкційного пакета, який має бути набагато потужнішим за попередні. Він також закликав Данію визнати Росію державою-терористом.

Співрозмовники докладно обговорили двосторонню оборонну співпрацю.

Відбувся обмін думками щодо продовження сприяння з боку Данії прискорення руху України до ЄС і НАТО.

Сторони зупинилися на питаннях енергетичної безпеки Європи. Президент привітав Метте Фредеріксен із офіційним відкриттям газопроводу Baltic Pipe, що стало важливою подією у розвитку безпеки, зміцненні енергонезалежності всього регіону та відкриває додаткові можливості для України. Було також обговорено нещодавні аварії на "Північному потоці".

Особливу увагу співрозмовники надали питанню відновлення України. Глава держави подякував Данії за рішення приєднатися до відновлення об'єктів інфраструктури у Миколаївській області. Президент запросив Данію активно долучитись до реалізації Плану швидкого відновлення України.

У ході розмови було зазначено, що Данія не визнає категорично псевдореферендуми, які провела Росія на окупованих територіях України. Про це Данія заявила на відкритті 77-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН.

Глава держави висловив подяку Данії та особисто главі уряду за дієву оборонну, фінансову та гуманітарну підтримку України від початку повномасштабного вторгнення Росії та висловив сподівання на її посилення.

Напередодні 90-х роковин Голодомору Зеленський звернувся до датської сторони із закликом визнати цю трагедію актом геноциду українського народу.