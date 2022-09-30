Малоймовірно, що Білорусь буде безпосередньо залучена у війну в Україні на боці РФ – ISW

Білорусь, імовірно, готується прийняти нещодавно мобілізованих у РФ військовослужбовців, але навряд чи вступить у війну в Україні на російському боці, йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW) за четвер, 29 вересня.

"Росія сподівається використати білоруські військові об'єкти та інфраструктуру для утримання та потенційної підготовки нещодавно мобілізованих російських сил, але вкрай малоймовірно, що це основні індикатори неминучого втручання Білорусі у справи України від імені Росії. Заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов також заявив, що немає жодних ознак того, що російські війська формують ударну групу для нападу на північ України, що свідчить про те, що російські сили навряд чи будуть використовувати Білорусь як стартовий майданчик для наземних атак на Україну, незважаючи на повідомлення про скупчення військ і техніки в Білорусі", - йдеться у зведенні.

В ISW наголосили, що Олександр Лукашенко не може дозволити собі внутрішні наслідки участі Білорусі в Україні.

ISW також вважає, що РФ не має можливості швидко сформувати наземне ударне угруповання з нуля або з наявних підрозділів у Білорусі.

У зведенні також повідомляється, що в четвер Кремль продовжував порушувати заявлені процедури "часткової мобілізації" та суперечити власним заявам, навіть визнаючи систематичні помилки російської бюрократії, чим демонструє "фундаментальну природу системної слабкості російського військового істеблішменту, яка характеризувала все вторгнення".

"Російські офіційні особи продовжують виконувати призов до резерву як щось заплутане, щось середнє між призовом на військову службу та оголошенням загальної мобілізації, ймовірно, віддаючи суперечливі накази й без того недосконалим бюрократичним інституціям. Директор ЦРУ Вільямс Бернс зазначив, що навіть якщо Кремлю вдасться мобілізувати 300 тис. осіб, він не зможе забезпечити матеріально-технічну підтримку або достатню підготовку та спорядження новомобілізованих людей", - наголошується в повідомленні.

У ISW зазначають, що бюрократичні збої в російській частковій мобілізації можуть свідчити про те, що президент РФ Володимир Путін знову обійшов російське військове командування і безпосередньо працює з командуванням на місцях. "Суперечливі та непослідовні наративи, що їх використовують кремлівські чиновники та Міноборони Росії про процедури мобілізації, можуть свідчити про те, що Путін як верховний головнокомандувач віддавав накази, які суперечать один одному", - йдеться у зведенні.

В ISW констатують, що українські війська, ймовірно, практично завершили оточення російського угруповання у м. Лимані Донецької області. Також українські військові представники зберігали оперативне мовчання про маневри в Херсонській області, але заявили, що російські сили перекидають нещодавно мобілізовані війська для посилення лінії фронту.

Російські війська в четвер продовжили наземні атаки на Донеччині і, ймовірно, збільшили використання безпілотних літальних апаратів іранського виробництва "Шахід-136" на півдні України.

"Незалежна російська соціологічна організація "Левада-Центр" виявила, що майже половина опитаних росіян занепокоєна мобілізацією, але підтримка російських військових дій знизилася незначно - до 44%", - наголошується у зведенні.