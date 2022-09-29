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16:54 29.09.2022

Міноборони зацікавлене віддати українським виробникам 100% замовлень із речового забезпечення у 2023 році – Резніков

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Міноборони зацікавлене віддати українським виробникам 100% замовлень із речового забезпечення у 2023 році – Резніков

Міністерство оборони України має намір розмістити всі замовлення щодо речового забезпечення та харчування для Збройних сил України на 2023 рік в українських виробників, заявив міністр оборони Олексій Резніков за підсумками трьох тематичних зустрічей з українськими виробниками.

"Наступного року Міноборони зацікавлене віддати українським виробникам 100% замовлень. Умови – виконати їх якісно та вчасно при розумній ціні", - написав Резніков у фейсбуці у четвер.

Він зазначив, що поточний рік був екстремальним, коли значні ресурси прямували на імпорт необхідного, що було вимушеним кроком. Проте він поділяє підхід, щоб максимальний обсяг ресурсів спрямовувався в українську економіку. За словами міністра, вже з весни замовлення розміщуються в українських виробників, і результати такої стратегії він назвав "дуже позитивними".

"Планувати наступний рік ми починаємо в умовах недостатньої визначеності за багатьма важливими показниками... Параметри наших потреб у 2023 році можуть змінюватися. Це залежить від динаміки бойових дій, а також від наявних ресурсів. Адже ворог здійснює не тільки військову агресію – він намагається знищити ресурсну базу нашого спротиву", - наголосив Резніков.

При цьому міністр попередив, що "прогнозування наступного року буде гнучким".

За його словами, Міноборони готове запропонувати бізнесу різні форми та механізми гарантій, які дадуть змогу вести діалог із банками, залучати кошти, вже зараз замовляти сировину та запустити виробничі процеси одразу після початку нового бюджетного року.

"Не треба шукати якісь обхідні шляхи, посередників тощо. Міноборони абсолютно відкрите і налаштоване будувати прямі контакти. Ми знищуємо схеми, які роками висмоктували ресурси з армії. Закликав бізнес повідомляти про всіх "доброзичливців", які пропонують послуги "доступу" до міністерства", - написав Резніков.

Теги: #резніков #забезпечення #виробники

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