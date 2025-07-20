Інтерфакс-Україна
Події
15:32 20.07.2025

Шмигаль обговорив з Умєровим і своїми заступниками забезпечення воїнів озброєнням і дронами-перехоплювачами

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Шмигаль обговорив з Умєровим і своїми заступниками забезпечення воїнів озброєнням і дронами-перехоплювачами
Фото: https://t.me/Denys_Smyhal/

Міністр оборони України Денис Шмигаль провів нараду з секретарем Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Рустемом Умєровим та заступниками міністра оборони, що відповідають за міжнародну співпрацю й забезпечення.

"На порядку денному — реалізація завдань президента за підсумками Технологічної ставки 27 червня. Пройшлися по всіх пунктах. Насамперед, забезпечення воїнів необхідною технікою та озброєнням", - написав Шмигаль у телеграм у неділю.

Крім того, обговорили питання захисту українських міст. "Будемо масштабувати виробництва в Україні та закуповувати у партнерів дрони-перехоплювачі, які вже позитивно себе зарекомендували. Найближчим часом очікуємо відчутних результатів", - заявив Шмигаль.

Міністр оборони також обговорив із заступниками закупівлю, контрактування й фінансування виробництва. "Пройшлися по пріоритетах. Дав відповідні завдання", - повідомив він.

17 липня Верховна Рада проголосувала за оновлений склад уряду. Зокрема, Шмигаль, який обіймав посаду прем’єр-міністра України, був назначений міністром оборони. 18 липня президент України Володимир Зеленський назначив Рустема Умєрова, який обіймав посаду міністра оборони, секретарем СНБО.

Теги: #воїни #умєров #шмигаль #нарада #забезпечення

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